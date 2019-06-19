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9. Girne Kültür Sanat Günleri başladı

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Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Girne Kültür Sanat Günleri “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başladı; 9 Temmuz’da Hadise konseriyle devam edecek
9. Girne Kültür Sanat Günleri başladı

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

GÜNGÖRDÜ: OYUN İZLEYENLERİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nde açılışın Türkiye’de kapalı gişe oynayan “Bir valize ne sığar ki” isimli tiyatro oyunu ile yapıldığını ifade ederek, savaşlar nedeniyle göç edenlerin yaşantısını ve dramını anlatan oyunun izleyenleri Baf ve Limasol’da yaşadığı günlere götürdüğünü söyledi. 

Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıl “Sanat yoluyla barış”  temasıyla yapılan Girne Kültür Sanat Günleri’nin, bu yıl tüm insanlık için sanatın birleştirici gücüyle barış ve hoşgörüye  vesile olmasını temenni etti. Güngördü, oyunda emeği geçenlere şahsı, meclis üyeleri ve Girneliler adına teşekkür etti

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