9. Girne Kültür Sanat Günleri programı açıklandı

Bir valize ne sığar ki isimli tiyatro oyunuyla başlayacak etkinlikler Fazıl Say konseriyle sona erecek

Girne Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu gerçekleştireceği Girne Kültür Sanat Günleri, 18 Haziran’da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir valize ne sığar ki” isimli tiyatro oyunuyla başlıyor. Festival programı bugün Leymosun Kültürevi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyesi, Ziya Egemen Sencer, Fırat Güçlüsoy, Abdurrahman Şanverdi, belediye çalışanları ve basın mensupları yer aldı.

Güngördü: Yardım konseri yapılacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin Girne Amfi Tiyatro’da ve kentin farklı noktalarında her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçeceğini söyledi. Nidai Güngördü, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Limanda konser ve etkinlikler yapmayı düşündüklerini belirterek, halk dansları ve Kıbrıs folklorik gruplarının yer aldığı Kıbrıs gecesi yapacaklarını açıkladı.

Güngördü, Eylül ayında geliri sağlık sorunu yaşayan bir çocuğa bağışlanacak yerli sanatçı ve müzik gruplarından oluşan bir konser yapmayı planladıklarını ifade ederek, konuyla ilgili ayrıntıları ileride açıklayacaklarını kaydetti.

Fazıl Say ve Sıla 4 konser verecek

Nidai Güngördü, festival programında Türkiye’de kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu ve Türkiye’nin önemli sanatçılarının bulunduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü için önemli bir isim olan Sıla 4 isimli müzik grubunun da etkinliklerde yer alacağını dile getirdi. Girne Kültür Sanat Günleri’ne daha önce katılan dünyaca ünlü Fazıl Say’ı da yeniden sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Güngördü, festival programının hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliklere tüm halkımızın davetli olduğunu kaydetti.

Etkinlik Programı

18 Haziran Ankara Devlet Tiyatrosu “Bir valize ne sığar ki” tiyatro oyunu

09 Temmuz Hadise konseri

23 Temmuz Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri

06 Ağustos Hayko Cepkin konseri

Eylül 2019 Yerli sanatçı ve müzik grupları konseri

06 Eylül Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri

10 Eylül Fazıl Say konseri