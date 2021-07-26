9 günlük bayram tatili sona erdi

Kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyeler de bugün yeniden iş başı yaptı.

Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın birlikte kutlandığı geçen haftanın tek iş günü olan 19 Temmuz’un da idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatili, sona erdi.

Bakanlar Kurulu’nun 19 Temmuz’u idari tatil vermesiyle 17 Temmuz’da başlayan 9 günlük bayram tatili, tamamlanarak, elzem hizmetler dışında kapalı olan kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyelerde bugün yeniden iş başı yaptı.