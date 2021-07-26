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9 günlük bayram tatili sona erdi

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Kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyeler de bugün yeniden iş başı yaptı.
9 günlük bayram tatili sona erdi

Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın birlikte kutlandığı geçen haftanın tek iş günü olan 19 Temmuz’un da idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatili, sona erdi.

Bakanlar Kurulu’nun 19 Temmuz’u idari tatil vermesiyle 17 Temmuz’da başlayan 9 günlük bayram tatili, tamamlanarak, elzem hizmetler dışında kapalı olan kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyelerde bugün yeniden iş başı yaptı.

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