9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu DAÜ’de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde ve Türk Psikologlar Derneği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde düzenlenen “9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu” 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda oldukça geniş bir katılımla gerçekleşti. Söz konusu sempozyumun açılış töreni, 24 Mayıs 2019 Cuma günü, saat 09:00’da yapıldı. Açılış töreninde konuşan Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, “Rahmetli hocamız, çok değerli bilim insanı, klinik psikolojinin gelişimine katkıda bulunmuş ve alandaki kişilere örnek olmuş Prof. Dr. Işık Savaşır adına düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapmak için gönüllü olan DAÜ’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıbrıs’taki psikoloji öğrencilerinin de katılımıyla verimli ve başarılı bir sempozyum olacağını düşünüyorum” dedi.

“Sözde Sertifika Programlarıyla Mücadele Ediyoruz”

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Uzman Psikolog Refia Erosal da konuşmasında, “Afrodit’in adı ile bütünleşen, aşk ve güzellik ile anılan adamız maalesef son 50 yıldır savaşlar, göçler, travmalar, kayıplar, kimlik ve kültür karmaşası ile boğuşmaktadır. Dolayısıyla ruh sağlığı alanında çalışan bizlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda sempozyum ayrı bir önem taşıyor” diye konuştu. Sempozyumda konuşan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar, “DAÜ Psikoloji Bölümü olarak 9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Sempozyum, varlığı ve sürekliliği ile bir rol model konumundadır. Bugün Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) psikoloji biliminin önündeki en büyük zorluklardan biri meslek yasasız bir ortamda bilginin kazanılabilir bir meta haline dönüşmesidir. Bu nedenle, her iki ülkede de hiçbir geçerliliği olmayan sözde sertifika programlarıyla ve klinik psikoloji yüksek lisans programlarıyla mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Ev Sahibi Olmanın Gururunu Yaşıyoruz”

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, konuşmasında, “Klinik psikoloji alanında özgün çalışmalar yürüten 60’a yakın konuşmacının bildiri ve panel sunumlarına yer verilecek olan bu önemli sempozyumda ev sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. DAÜ Psikoloji Bölümü, çok kültürlü ve güçlü akademik kadrosu, KKTC’de ilk ve tek olma özelliğine sahip laboratuvarları ile fakültemizin en çok tercih edilen bölümlerindendir. Müfredatı özellikle Avrupa Psikoloji Diploması ve YÖK standartlarına göre tasarlanan bölümümüzün mezunları, ABD ve Avrupa’nın en iyi üniversitelerinde kolaylıkla yüksek lisans programlarına kabul edilmektedirler” dedi.

“Kıbrıs’taki Diğer Üniversitelere Örnek Oluyoruz”

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, konuşmasında, DAÜ ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tanova, şunları söyledi: “DAÜ, şu anda 100’ün üzerinde farklı ülkeden 18 binin üzerinde öğrencisi olan, 30’un üzerinde farklı ülkeden 1,000’in üzerinde öğretim elemanını bünyesinde barındıran bir eğitim kurumudur. Üniversitemiz Times Higher Education tarafından dünyanın en iyi 1,000 üniversitesi arasında 600-800 bandında, henüz 50 yaşını doldurmamış genç üniversiteler arasında yapılan sıralamalarda ise ilk 200 arasında yer almaktadır. Bu yıl 40. kuruluş yılımızı kutlayacağız. Dolayısıyla bu sempozyumun özellikle DAÜ’de gerçekleşiyor olması bizlere büyük mutluluk vermektedir. DAÜ, her zaman için Kıbrıs’taki diğer üniversitelere örnek olmaya, doğru olanı yapmaya ve bunun daha etkili olacağını anlatmaya devam edecektir.”

9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’nda, özellikle Türkiye’de klinik psikoloji alanında özgün çalışmalar yürüten 60 civarında konuşmacının bildiri ve panel sunumları yer aldı. Sempozyum, 26 Mayıs 2019 Pazar günü 3 farklı alanda eş zamanlı yürütülen çalışma gruplarıyla sona erdi.