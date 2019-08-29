  • BIST 96.639
  • Altın 288,493
  • Dolar 5,8202
  • Euro 6,4453
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

9 kilo 707 gr. hint keneviri ele geçirildi

» »
Alithia gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, dün , 9 kilo 707 gr. hint keneviri tespit etmesi üzerine Larnaka ve Aradip sakini 24 yaşındaki iki genci tutukladığını yazdı.
9 kilo 707 gr. hint keneviri ele geçirildi

Gazete polisin, 24 yaşlarındaki iki gencin evlerinde yaptığı aramada, 9 kilo 707 gr. hint keneviri tespit ettiğini belirtti.

Habere göre bahse konu iki genç bugün mahkeme önüne çıkarılacak.

Gazete bir başka haberinde Baf Hastanesi’nde iki doktorun birbirlerine vurarak kavga ettiğini yazdı. 

İki doktorun, bir hastabakıcı üzerine yapılan yorum ve doktorlardan bir tanesinin bunu hakaret olarak nitelendirmesi üzerine çıktığını yazan gazete, doktorların birbirinden şikayetçi olmasına da bağlı olarak olayın polise de intikal ettiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi Rum polisinin, Rus rublesi türünden sahte para tespit etmesi üzerine halkı uyardığını yazdı.

Gazete, polisin, 38 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda sahte Rus rublesi tespit etmesi üzerine bu kişiyi tutukladığını belirtti.

Habere göre polis, bin 200 Euro’ya denk gelen 93 bin 790 Rus rublesine el koydu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Shell yetkilileri Anastasiadis ile görüşecek27 Ağustos 2019 Salı 12:34
  • AKEL ile DİKO arasındaki görüşme DİSİ’yi memnun etmedi27 Ağustos 2019 Salı 12:30
  • “İlerlemeden emin konuşulması için daha çok yol kat edilmeli”26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:49
  • Baf’ta el yapımı patlayıcı mekanizma bulundu26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
  • Güney Kıbrıs’ta trafik kazaları “trajik boyutta”26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:45
  • Sera gazı salınımına karşı on yılda on milyon ağaç projesi26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:43
  • Ruslar Güney Kıbrıs’ı terk ediyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
  • “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu seçildi26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
  • Ellinas, Türkiye’nin doğal gaz bulamayacağı iddiasında26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:19
  • Doğal gaz altyapılarını uluslararası bir şirketler grubu üstleniyor24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti