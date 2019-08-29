9 kilo 707 gr. hint keneviri ele geçirildi

Alithia gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, dün , 9 kilo 707 gr. hint keneviri tespit etmesi üzerine Larnaka ve Aradip sakini 24 yaşındaki iki genci tutukladığını yazdı.

Gazete polisin, 24 yaşlarındaki iki gencin evlerinde yaptığı aramada, 9 kilo 707 gr. hint keneviri tespit ettiğini belirtti.

Habere göre bahse konu iki genç bugün mahkeme önüne çıkarılacak.

Gazete bir başka haberinde Baf Hastanesi’nde iki doktorun birbirlerine vurarak kavga ettiğini yazdı.

İki doktorun, bir hastabakıcı üzerine yapılan yorum ve doktorlardan bir tanesinin bunu hakaret olarak nitelendirmesi üzerine çıktığını yazan gazete, doktorların birbirinden şikayetçi olmasına da bağlı olarak olayın polise de intikal ettiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi Rum polisinin, Rus rublesi türünden sahte para tespit etmesi üzerine halkı uyardığını yazdı.

Gazete, polisin, 38 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda sahte Rus rublesi tespit etmesi üzerine bu kişiyi tutukladığını belirtti.

Habere göre polis, bin 200 Euro’ya denk gelen 93 bin 790 Rus rublesine el koydu.