9 kilosu kokain 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Fileleleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Şube polisinin, Güney Lefkoşa’da ve Limasol’da gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda 14 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirdiğini, bunun yaklaşık 9 kilosunun ise kokain olduğunu yazdılar.

Habere göre polis, Güney Lefkoşa’da, 44 yaşındaki bir kişinin aracında 1 kilo Hint keneviri, evinde yaptığı aramada ise 4 kilo 588 gr. Hint keneviri tespit etti.

Polis tarafından tutuklanan 44 yaşındaki kişi dün, hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği mahkemeye çıkarıldı.

Gazete haberinde ayrıca, polisin, Limasol’da, 48 yaşındaki bir kişinin kullandığı motosiklette yaptığı aramada paketlenmiş halde 8 kilo 835 gr kokain bulması olayıyla ilgili 3 kişinin tutuklandığını yazdı.

Habere göre Limasol Kaza Mahkemesi söz konusu 3 kişi hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.