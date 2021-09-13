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9 kişi saldırdılar adamın burnunu kırdılar!

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Kormacit’te Avrupa Birliği’nin okul yapımından moloz taşıyan tır şoförü Gürcan Öder ve çalışanı köy içerisinde darp edildi.
9 kişi saldırdılar adamın burnunu kırdılar!

Kormacit’te Avrupa Birliği’nin okul yapımından moloz taşıyan tır şoförü Gürcan Öder ve çalışanı köy içerisinde darp edildi.

Köyde arabanın içerisinde ekmek sattığı ifade edilen 2 kişi ile yol nedeniyle tartışma yaşanmasının ardından olay sözlü tartışmadan kavgaya dönüştü.

Tır şoförlerine saldırdığı iddia edilen 2 kişinin telefonla diğer akrabalarını da olay yerine çağırdığı ve tır şoförlerini ciddi şekilde dar ettiği ifade edildi.

Darba uğrayan Gürcan Öder, Haber Kıbrıs’a konuşarak yaşadığı olayı anlattı: Kormacit’te Avrupa Birliği’nin yaptıracağı okul inşaatından tırlarla moloz taşıyordu. Köyün içerisinde gelmeden muhtar “arabalar yolun içindedir çektirelim gelin” dedi. O sırada yolun içerisinde bulunan ve arabada ekmek satan 2 kişi arabasını önce ön tarafa çekti ardından da yine yolu tıkadığı için uyarıldı. Kormacit Muhtarı yine ekmek satan kişileri uyarınca sözlü tartışma çıktı. Ekmek satan 2 kişi arabalarından sopa çıkardılar. Silah ruhsatını gösterdi ‘sizi vururum’ dedi. Bu arada ben Çamlıbel Karakolunu arayarak polis çağırdım ancak polis gelene kadar tartışma yaşanan 2 kişi Sadrazam köyden arkadaşlarını ve akrabalarını çağırdı. Sözlü tartışma fiziksel tartışmaya döndü. 9 kişi bize saldırdı. Beni ve diğer şoförü darp etti.”

Gürcan Öder, kendisinin burnunun kırıldığını ve başına ve boynuna aldığı darbeler nedeniyle yaralandığını ifade etti. Polisin kavga bittikten sonra olay yerine geldiğini ifade eden Öder, “önce olay yerindeki 2 kişi tutuklandı, akşam saatlerinde ise diğer geriye kalanlar tutuklandı” diye konuştu.

Öder, Koruçam muhtarının da olayda yaralandığını ifade etti. Öder’i darp eden 9 kişinin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor

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