9 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını, 54 Kişi de Kumarhane Yasağını Deldi

PGM'den yapılan açıklama:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28 - 29.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde 54 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır
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