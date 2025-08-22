9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı

Önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında alınan kararda, söz konusu kişilerin “ağır yaralama, kurşunlama, kasti hasar” gibi yasa dışı faaliyetler ve suç örgütleriyle bağlantılı oldukları, kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlakı tehlikeye sokacak davranışlarda bulundukları kaydedildi.
Yasaklı göçmen ilan edilenler:
- Ali Çiçek
- Hakan Özgısı
- Durmuş Zümrütyaprak
- Koray Oksay
- Vitali Naumov
- Yağmur Gültemur
- Faysal Çeker
- Mehmet Hüseyin İpek
- Akın Ölçen
KKTC’ye girişi yasaklananlar:
Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca KKTC’ye girişleri yasaklanan 15’i Türkiye Cumhuriyeti, 1’i Portekiz uyruklu 16 kişinin isimleri ise şu şekilde açıklandı:
- Gencay Kudret
- Timuçin Açık
- Ersin Akkaya
- İbrahim Kudret
- Aleks Shumskiy
- Hasan Koluman
- Burak Yazıcı
- Barış Bışaroğlu
- İsmail Atız
- Şiyar Atız
- Yakup Kayhan
- Hamit Can Polat
- Özkan Demirtaş
- Mert Hasan Kazın
- İlkay Soylu
- Metehan Arıcı
