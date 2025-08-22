  • BIST 11320.21
Bakanlar Kurulu, yurtdışı bağlantılı suç örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle 9 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti, 16 kişinin ise ülkeye girişini yasakladı.
9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 16 kişinin ülkeye girişi yasaklandı

Önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında alınan kararda, söz konusu kişilerin “ağır yaralama, kurşunlama, kasti hasar” gibi yasa dışı faaliyetler ve suç örgütleriyle bağlantılı oldukları, kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlakı tehlikeye sokacak davranışlarda bulundukları kaydedildi.

Yasaklı göçmen ilan edilenler: 

  1. Ali Çiçek
  2. Hakan Özgısı
  3. Durmuş Zümrütyaprak
  4. Koray Oksay
  5. Vitali Naumov
  6. Yağmur Gültemur
  7. Faysal Çeker
  8. Mehmet Hüseyin İpek
  9. Akın Ölçen

KKTC’ye girişi yasaklananlar: 

Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca KKTC’ye girişleri yasaklanan 15’i Türkiye Cumhuriyeti, 1’i Portekiz uyruklu 16 kişinin isimleri ise şu şekilde açıklandı:

  1. Gencay Kudret
  2. Timuçin Açık
  3. Ersin Akkaya
  4. İbrahim Kudret
  5. Aleks Shumskiy
  6. Hasan Koluman
  7. Burak Yazıcı
  8. Barış Bışaroğlu
  9. İsmail Atız
  10. Şiyar Atız
  11. Yakup Kayhan
  12. Hamit Can Polat
  13. Özkan Demirtaş
  14. Mert Hasan Kazın
  15. İlkay Soylu
  16. Metehan Arıcı
