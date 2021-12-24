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9 Kurt Kafesten Kaçtı, Hayvanat Bahçesi Kapatıldı

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9 Kurt Kafesten Kaçtı, Hayvanat Bahçesi Kapatıldı
9 Kurt Kafesten Kaçtı, Hayvanat Bahçesi Kapatıldı

Fransa’nın güneyindeki Tarn vilayetinde bir hayvanat bahçesi, 9 kurdun kaçmasının ardından kapatıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Montredon-Labessonnie kasabasındaki bir hayvanat bahçesinden 9 kurt 19 Aralık'ta tutuldukları kafesten kaçtı.

Kaçan kurtlardan 4’ü hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından öldürüldü, 5’i de uyutuldu.

Kurt sürüsü kaçtığı sırada hayvanat bahçesinde bulunan ziyaretçilerin tehlikeyle karşılaşmadan tahliye edilmesine rağmen, güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için hayvanat bahçesi ocak ortasına kadar kapatıldı.

Trois Vallees Hayvanat Bahçesi, 60 hektarlık alanda 70 türden yaklaşık 600 hayvanı barındırıyor.

Hayvanat bahçesi, geçen yıl 22 Ekim’de hayvan, personel ve ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye attığı için valilik kararnamesiyle kapatılmıştı.

Toulouse Bölge İdari Mahkemesi, 2 Kasım’da valiliğin kararını “mülkiyet hakkı, girişim, ticaret ve endüstri özgürlüğünün ciddi ve açık ihlali” olduğunu gerekçe göstererek bozmuştu.

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