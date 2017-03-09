9 Mart 2017 Perşembe Günlük Burç Yorumları

9 Mart 2017 Perşembe günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Dünkü sıcak ve eğlenceli enerjiler bugün de doludizgin devam ediyor. Enerjik, sosyal, neşeli, candan ve konuşkan davranacağınız bir gün geçirebilirsiniz.

Popüler mekanlara giderek öz güven yüklü bir şekilde boy gösterebilirsiniz. Sportif faaliyetlerden zevk alabilir, hızlı ve çarpıcı filmleriyle adrenalinizi yükseltebilirsiniz. Çocuklarınızla çok özel anlar geçirmeniz de mümkündür. Bedensel enerjinizin yükselmesi nedeniyle cinsel içerikli ilişkilere çekilmeniz olasıdır. Arkadaşlık ilişkilerinde dayanışma, neşe ve keyif deneyimleyebilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Dünkü gibi sıcak ve bilhassa yuvanızla ilgili cömert ve coşkulu girişimlerde bulunabilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Evinizle ilgili yeni eşyalar almak için de uygun bir gündür.

Gayrimenkul yatırım tasarılarınızı bugün harekete geçirebilirsiniz. Yapacağınız ev ve giyim alışverişlerinizde cömert davranmayı tercih edebilirsiniz. Ebeveyninize liderlik edebileceğiniz durumlar oluşabilir. Mesleki ortamınızdaki insanlarla sizi can kulaklarıyla dinleyecekleri, değer verecekleri ve tavsiyelerinize uyacakları diyaloglara girebilirsiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Komşularınıza veya kuzenlerinize cömert destekler verebilirsiniz. İş bağlantılarınız, medya ve pazarlama konularındaki atılımlarınız, hayatın sahnesindeymiş gibi ön planda olma hevesiniz sayesinde hem zinde hem de ön planda geçirebileceğiniz bir gündesiniz.

Yaratıcı ve artistik öğelerle yüklü reklam ve promosyon çalışmalarına girişebilirsiniz. Kendinizden emin bir tavırla yöneleceğiniz ortamlara küçük geziler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yolculuk planları yapabileceğiniz, yüksek fikirleri paylaşıp üzerinde tartışabileceğiniz ortamlar geliştirebilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Dün deneyimlediğiniz enerjiler devam etmektedir. Maddi kaynaklarınızla ilgili kendinizi güçlü hissediyorsunuz.

Harcamalarınızı rahatlıkla halledebileceğiniz, yeni yatırımlara girişebileceğiniz ve maddi olarak geleceğe güvenle bakabileceğiniz bir ruh yapısındasınız. Maddi gücünüz varsa yatırım ihtimallerini değerlendirebilir, manevi gücünüzü ihtiyacı olanlarla paylaşmaya yönelebilirsiniz. Daha lüks bir eve geçmeyi planlayabilirsiniz. Mesleki uzlaşma sağlamak üzere ortak kazanç elde edebilecek projeler üzerinde konuşabilirsiniz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Ay bugün de sizin yararınıza hareket ediyor. Ancak kibirden kaçınmanız gerektiğini bilmelisiniz. Ses getirecek organizasyonlar meydana getirebilirsiniz.

Egolarınızın yükseleceği, çarpıcı kıyafetlerinizle bir yıldız edasıyla topluma karışacağınız bir gün deneyimliyorsunuz. Hedef ve kararlarınızı birer birer yoluna koyabilmek için çok güçlü ve karizmatik bir yapıdasınız. Fikirsel olarak ilişki ve ortağınızla aynı kafaya sahipsiniz. Yapıcı planlar üzerinde stratejik ve akılcı konuşmalar yapabilir, geleceği tasarlayabilecek atılımlar yapabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün yine tansiyon riskine karşı dikkatli olmalısınız. Öfke ve heyecanı tetikleyen duygularınızı dışa vurmakta zorlanabilirsiniz.

Bununla birlikte bilinçaltınızın harekete geçeceği, kendinizi duygusal olarak güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Maddi ve manevi sürprizlere açık bir durumdasınız. Karşınıza gelecek olayları kabullenme dürtüsü taşıyorsunuz. Hizmet alanızda olası tüm krizleri çözebilecek sağduyu ve akla sahipsiniz. Bu konuda ilerleme sağlayabilir, pürüzlü ilişki ve meseleleri çözebilirsiniz.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Arkadaşlarınıza cömert ve güçlü enerjiler sunabileceğiniz etkinliklerde boy göstermeye bugün de devam edebilirsiniz.

Arkadaş ortamlarında ve sosyal topluluklarda parlayabileceğiniz, lider olabileceğiniz ve değerli organizasyonları tertip edebileceğiniz bir gündesiniz. Bütün bu eylemler arasında kaçınmanız gereken tek dürtü kibir ve bencillik olmalıdır. Tatlı diliniz sayesinde özel ilişkiniz ve ortaklığınızla olası tüm pürüzleri giderebilecek ve sağlam bir uzlaşının temellerini atabilecek etkilere sahipsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Çalışma kalitesini yükseltebilecek ve mesleki ilerlemenize güç katacak etkinlikler düzenlemeniz olasıdır.

Kariyer alanınızda liderlik vasıflarınız bugün de zirvedeyken, dahil olduğunuz çalışma ortamına önderlik edip takdir toplayabileceğiniz etkiler altındasınız. Kendi özünüzdeki yapıcı ve derleyici fikirler sayesinde önderlik ve yöneticilik ettiğiniz hizmet alanınızda uzlaşmayı sağlayabileceksiniz. Sizin sayenizde kişiler arasındaki buzlar erirken konuşma gücünüz sayesinde iş ortamınızda sinerji de sağlanacaktır.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Fikirlerinizi yaymak, etrafınızdaki kişileri eğitmek anlamında yine olumlu etkiler altında olduğunuz bir gündesiniz.

Zihin kapasitesi gerektiren bir eğitime başlamak, inanç sistemleriyle ilgili eğitim vermek ve uluslararası bir yolculuğu planlamak için çok olumlu enerjilere sahipsiniz. Arkadaşlarınız arasında aranan ve özlenen birisi olarak maddi ve manevi kaynaklarınızı çarçur etmek ve müsrif olmakla ilgili eleştirilebilirsiniz. Sosyal ortamınızda tatlı diliniz sayesinde ortamı keyiflendirmek için olumlu desteklere sahipsiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Cinsel enerjinizin ve karizmanızın yükseleceği ihtimaliyle yöneleceğiniz ilişkilere dikkat etmelisiniz. Sigortaların, vergilerin, kredilerin ve mevcut bir miras meseleniz varsa halledilmesinin kolaylaşacağı ihtimalini taşıdığınız bir gündesiniz.

Maddi sıkışıklık içinde olan ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için de uygun bir süreçtesiniz. Üstelik kendi maddi kaynaklarınızı yönetmek, bu sayede ailenizin ve kendi yuvanızın gediklerini kapatmak, uzlaşmayı ve huzuru sağlamak için çok önemli fırsatlara ve etkilere sahipsiniz.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sosyal ortamlarda, işinizi yürüttüğünüz kurumlarda, kardeşler, kuzenler ve komşularla olan ilişkilerinizde tatlı dil, akıcı zeka ve üstün fikirleriniz sayesinde ortamın huzurunu arttırabilecek etkilere sahipsiniz.

İlişkiniz veya ortaklığınızla ilgili çok olumlu enerjilerin, coşkunun ve umudun olduğu, dayanışmanın ve cömertliğin hüküm sürdüğü bir gün yaşıyor olabilirsiniz. İlişkinizde baskın, yönlendirici ve buyurgan davranmamaya özen göstermelisiniz. Karşı tarafa duygu ve sevginizi cömert bir nitelikte aktarmanız gerekmektedir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sezgilerinizin, bilinçaltınızdaki engin bilgi ve tecrübelerin maddi ve manevi değer alanınızda huzuru, sağduyuyu ve uzlaşma enerjisini sağlayabilecek nitelikte olduğu enerjilere sahip bulunuyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız insanlara karşı biraz kibirli olmanız mümkündür. Aslında son derece cömert ve yönlendirici bir tutum içinde olabilirsiniz. Enerjiyi olumlu yönde kullanmak elinizdedir. Hizmet verdiğiniz kişi ve kuruluşlara karşı cömert, sevecen ve coşkulu davranışlar sergilemeniz ve olumlu enerjilerle tepkilerinizi aktarmanız beklenebilir.