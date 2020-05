Yeşil Barış Hareketi, göçmen kuşların; üreme, beslenme, dinlenme ve kışlama için göç yolları boyunca ulusal sınırları aşan genişlikte yaşam alanlarına gereksinim duyduğunu belirterek, onları korumak için yerel önlemlerin yanı sıra, uluslararası eylem birliği yapmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu, 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her yıl olduğu gibi, bu yıl da dünyanın dört bir yanında “Kuşlar Dünyamızı Bağlar” teması ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin öngörüldüğünü; kitlesel toplantılar yapılamamakla birlikte, göçmen kuşlara adanmış yüzlerce sanal görüşme ve sosyal etkileşim dalgasının gün içinde birçok ülkede gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

BM liderliğindeki kampanyanın, göçmen kuşların farkındalığını artırmayı ve onları korumak için uluslararası işbirliğinin önemini artırmayı amaçladığı; iki BM anlaşması - Göçmen Türler Sözleşmesi (CMS) ve Afrika-Avrasya Göçmen Su Kuşu Anlaşması (AEWA) - ve Colorado merkezli kar amacı gütmeyen Amerika Kıtası Ortamı (EFTA) arasında işbirliğine dayalı bir ortaklık tarafından düzenlendiği de ifade edildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“Dünya nüfusunun çoğunun “Korona Virüs” nedeniyle hareket kısıtlılığı altında olduğu bir zamanda ortaya çıkan bu tema, bizi algılarımızı açmaya doğayı dinlemeye yönlendiren, düşündüren bir his de taşır. İnsanlığın yüzleşmesi gereken zorluklara rağmen sessiz bir bahar yaşamıyoruz. Kuş sesleri, dünyanın pek çok şehrinde otomobillerin sesini devraldı. Göçmen kuşlar her yerde bulunabilirler; şehirlerde ve kırsal kesimde, parklarda ve arka bahçelerimizde, ormanlarda ve dağlarda, çöllerde ve sulak alanlarda ve tüm kıyılarda. Kuşlar tüm bu yaşam alanlarına bağlanıyorlar ve bizi, yaşadığımız yerleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ve yerlere bağlıyorlar. Bu sayede biyolojik yaşam çeşitliliği varlığını sürdürebilmektedir.”

Yeşil Barış Hareketi, insanların yarattığı çevre sorunlarının bu kuşların bu işlevinin önünde büyük bir engel oluşturduğuna da dikkat çektiği mesajında, “Göçmen kuşlar ile hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları habitatları daha iyi korumak için dünyadaki eylemlerimizi artırmalıyız” dedi.

Mesajda şu ifadelere de yer verildi:

“Dünyanın dört bir yanındaki insanlar seslerini ve eylemlerini, uçuş yollarında, kuş korumasının gerçekten küresel bir sorun olduğu gerçeğini akıllarından hiç çıkarmayacakları bir vizyon geliştirmelidirler. Kuşlar bizi birbirimize bağlar. Birbirimizden ne kadar uzakta olursak olalım, kombine eylemlerimiz bu uzun mesafeli gezginlerin hayatta kalmasını ve yaşam döngülerinin sürdürülebilirliğini belirler.”