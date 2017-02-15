 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.309
  • Altın 144,180
  • Dolar 3,6554
  • Euro 3,8574
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

"9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruş borç silindi"

» »
"9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruş borç silindi"
El-Sen Sayıştay Başkanlığı’na yazı göndererek, Cratos Premium Hotel’in ait olduğu Bumerang Travel Club Ltd’nin KIB-TEK'e olan borçlarının silinmesinin araştırılmasını talep etti.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu imzasıyla Sayıştay’a gönderilen ve basınla da paylaşılan yazıda, “söz konusu otelle ilgili gerek tarife değişikliği yapılarak KIB-TEK’in  1 milyon 204 bin 970 TL 39 Kuruş zarara uğratıldığı, gerekse mahkemenin normal seyrinde sonuçlanması beklenmeden KIB-TEK’in  9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruş ilave zarar etmesine neden olunduğu” iddia edildi.

Yazıda, “borç indirimi yapılan süreçlerde,  aynı isimlerin, sorumlu bakan, kurum yönetim kurulu asbaşkanı veya başkanı, kurum müdür muavini veya müdürü olmasının tesadüf mü olduğu” soruldu.

Yazıda, Bakanlar Kurulu’nun 2011 yılında turizm tesislerini de kapsayan elektrik enerjisi kullanımı teşviki kararı  ile başlayan süreçten bugüne kadar yaşanan gelişmeler aktarılarak  Bumerang Travel Club Ltd.’in KIB-TEK’e olan borcuyla ilgili yaşanan gelişmeler özetlendi.

El-Sen’in Sayıştay’a yönelik yazısında, ilgili otel işletmesinin Kurum ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı ve   neticelenen dava süreci ile ilgili görüşler şu şekilde aktarıldı:

“İlgili otel işletmesinin geriye dönük teşvikten yararlandırılma talebiyle ilgili olarak KIB-TEK önce sözlü sonra yazılı olarak Maliye Bakanlığı’nın görüşüne başvurmuştur. İlgili Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde “işletmelerin, bu karardaki teşvikten yararlanabilmeleri için fatura borçlarının tümünün ödenmiş olması veya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile aralarında elektrik borçlarından dolayı herhangi bir ihtilafın bulunmaması şarttır.” kuralına uygun olmadığı gerekçesi ile talebin karşılanamayacağı Maliye Bakanlığı yetkililerince sözlü olarak bildirilmiş olmasına rağmen, KIB-TEK’in bu konudaki yazılı görüş talebine cevap verilmemiştir.

İşletmenin açtığı davada davalı taraflardan birisi olarak Maliye Bakanlığı adına savcılık makamı duruşmalara dahil olmamıştır. En önemlisi ise açılmış davanın normal sürecini takip ederek mahkemeden bir hüküm çıkması beklenmemiş ve Kurum avukatına talimat verilerek otel işletmesinin taleplerini karşılanması sağlanmıştır.

Bu gelişme ışığında mahkeme “nizamat” şeklinde bir karar üretmiştir.  Bu karar neticesinde ilgili işletmenin KIB-TEK’e olan toplam 9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruş borcu silinerek Kurum zarara uğratılmıştır.”

Yazıda “Kurum Yönetim Kurulu’nun geriye dönük olarak elektrik akım tarifesini geçici akımdan kalıcı akıma geçirme kararı, diğer tüm tüketiciler için başvuru tarihi esas alınarak uygulanabilir mi? Uygulanamıyor ise kamu kuruluşu olan KIB-TEK’in imtiyazlı tüketicileri olması kabul edilebilir mi?” soruları yöneltildi.

Yazıda Sayıştay Başkanlığı’na hitaben “Kamu kaynaklarını yönetmekten sorumlu olan kişilerin, görevlerini yürütürken yasal mevzuatın kendilerine yüklediği yetki ve sorumluluk alanı içerisinde kalarak, kamu yararını gözetecek davranış içerisinde olmaları esastır. Kamu vicdanını da ciddi bir şekilde yaralayan yukarıda değindiğimiz kararlar ve sonuçlarının araştırılmasıyla ilgili Başkanlığınızın sorumluluğu olduğuna inanmaktayız” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Saner, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni kabul etti15 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Demokrasi şehitleri anılıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 11:56
  • KTSO: “kamu saatleri kararı kamu reformu açısından önemli adım”15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • İş bırakma eylemi kapıda!15 Şubat 2017 Çarşamba 11:52
  • Kamuda yeni mesai saatleri yarın başlıyor…15 Şubat 2017 Çarşamba 10:08
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!15 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • "Depolarımız 15 gündür boş"15 Şubat 2017 Çarşamba 08:42
  • Gümrükçüler hükumete tepkili15 Şubat 2017 Çarşamba 08:37
  • İşte o yasalar...14 Şubat 2017 Salı 18:37
  • “Mesai saatleri 30 milyon TL’lik ödeneğin bir kısmına erişmek için değiştirildi”14 Şubat 2017 Salı 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti