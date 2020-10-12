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9 milyonluk kent nüfusuna beş günde Covid-19 testi yapacaklar

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Çin’in Qingdao kentinde yaşayan kent halkının tamamına -9 milyon kişi- beş gün içinde Covid-19 testi yapılacağı açıklandı.
9 milyonluk kent nüfusuna beş günde Covid-19 testi yapacaklar

Corona virüsünün çıkış noktası Çin’in Wuhan kentinde de mayıs ayında kent nüfusunun tamamına, 11 milyon kişiye 10 günde test uygulanmıştı.

Geçen yıl aralık ayında ilk olarak Wuhan’da görüldükten aylar sonra salgının büyük ölçüde kotrol altına alındığı ülkenin Quingdao kentinin sağlık komisyonu, altı belirti görülen vaka, altı asempomatik vaka nedeniyle böyle bir tarama yapma gereği duyduklarını açıkladı.

12 vakanın da yurt dışından gelen hastaları tedavi eden hastanede, ülkede resmi tatil olan haftadan bir hafta sonra kayda geçtiği belirtildi. Turizm ofisi, kente tatil haftasında 4.47 milyon kişinin gittiğini duyurdu.

Komisyonun açıklamasına göre kentin beş bölgesideki testler üç gün içinde tamamlanacak; tamamı ise beş günde bitmiş olacak.

Kentte, dün akşamdan itibaren çoğu saat 07:00 ila 23:00 arasında açık test merkezlerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı.

Çin’de, 85 bin 578 vaka kayda geçti; 4 bin 634 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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