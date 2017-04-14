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9. Mormenekşe Enginar Festivali 28-30 Nisan’da yapılacak

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9. Mormenekşe Enginar Festivali 28-30 Nisan’da yapılacak
Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Mormenekşe Enginar Festivali, 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Menekşenin  Yeşerdiği Yerde Buluşalım” sloganı ile düzenlenen festival kapsamında,  kültürel sergi,  sportif etkinlikler, enginar eko günü ve çocuk şenliği yer alacak.

Festivalde ayrıca  enginar yemekleri yarışması,  Kıbrıs Havaları Derneği, Geçitkale Belediye Korosu konseri ve “Yeşeren Nesil  Defilesi de yer alacak.

Festivalin finali Türkiye’nin tanınmış gruplarından Gripin’in konseri ile son bulacak.

Mormenekşe  Kadınlar Birliği ve Festival Komitesi Başkanı Erşen Ummanel, Komite üyeleriyle birlikte City Mall AVM’de basın toplantısı düzenledi.

Ummanel,  Mormenekşe Kadınlar Birliği olarak 25 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, amaçlarından birinin, kadınların daha etkin rol alabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Umamnel,  en önemli amaçlarından birinin ise,  Kıbrıs kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu,  Enginar Festivali’nin  de bunun için bir araç olduğunu ifade etti.

Mormenekşe Muhtarı Saim  Aytürk de,  festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek, Muhtarlık olarak köyle ilgili  etkinliklere destek vereceğini söyledi.

Festival Komitesi üyeleri Mehmet Ali Onat ile  Togay Menekşeli de, etkinlikler hakkında bilgi verdi.

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