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“9. Özel Atletizm Oyunları” başladı

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“9. Özel Atletizm Oyunları” başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 9. Özel Atletizm Oyunları’na ev sahipliği yapıyor.

Bugün başlayan 9. Özel Atletizm Oyunları kapsamında 140  özel gereksinimli sporcu, 2 gün boyunca oyunlarda yarışacak.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek oyunlara, KKTC sporcularının yanı sıra Türkiye ve İngiltere’den sporcular da katılıyor.

Oyunların açılış töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın çocukları selamlamasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından resmi geçit yapıldı. Açılış koşusundan sonra ise açılış konuşmaları yapıldı.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, konuşmasında, bugünün engelli çocukların ve gençlerin başarılarını görcekleri önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Saner, özel olimpiyatların 1960  yılında Amerika’da o zamanın Başkanı Kennedy’nin kızkardesi Rozemary’nın havuzda daha mutlu olduğunu görmesiyle başlatıldığını anlattı. Günlük  yaşamlarında sosyalleşme sıkıntısı yaşayan ve kendi içine kapanan  engelli bireyler için  olimpiyatların çok önemli olduğunu kaydeden Saner, kendilerine olan öz güvenlerinin arttığını belirtti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin son aşamasına doğru getirildiğini kaydeden Saner, şu anda evin en erken zamanda engelli bireylere güzel ve kaliteli bir yaşam sunmak amacıyla tamamlanacağını ifade etti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, özel atletlerin bu özel günde verecekleri mücadelenin kendileri ve ülke için büyük önem arz ettiğini  ifade etti.

Verecekleri mücadele ile engelli çocuk ve gençlerin hem yaşam ufuklarını genişleteceğini, hem de mutlu olacaklarını söyledi.

Berova, oyunlara 12 grubun katılacağını, Türkiye ve İngiltere’den konuk katılımcıların bulunduğunu da kaydetti.

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