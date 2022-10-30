9 saatten fazla uyumak zararlı mı felç riskini arttırıyor!

Sağlıklı bir yaşam için yeterince uyumak çok önemli. Fakat uyuduğunuz süreye dikkat! Araştırmalarda 9 saatten fazla uyumanın felç riskini arttırdığına ulaşıldı.

Çinde yapılan araştırmanın başında, geçmişte felç ya da diğer büyük sağlık sorunları yaşamamış kişilerden geceleri en az 9 saat uyuyanlarda felç geçirme olasılığının, 8 saatten az uyuyanlara kıyasla yüzde 23 yükseldiği gözlendi. Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Çin'de yaşları ortalama 62 olan 31 bin 750 kişi incelendi.

Gün içinde 90 dakikadan fazla uyumak tehlikeli

Gün içinde düzenli olarak 90 dakikadan fazla kestiren kişilerde de en fazla bir saat kestirenler veya gün içinde uyumayanlar ile kıyaslandığında felç geçirme riskinin yüzde 25 arttığı görüldü. Araştırma ayrıca geceleri uzun saatler uyuyan, gün içinde de uzun süre kestirenlerin felç geçirme olasılığının yüzde 85 yükseldiğini ortaya koydu. Çalışma sırasında katılımcıların 6 yıl boyunca takip edildiği ve süreç içinde 1557'sinin felç geçirdiği belirtildi.

Daha fazla araştırma yapılması şart

Huacong Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Şiaomin Cang, gün içinde kestirme ve geceleri daha uzun saatler uyumanın, artan felç riskiyle ilişkisi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine işaret etti. Cang, geçmiş çalışmaların, uzun süre kestiren veya uyuyanların kolesterol seviyelerinde istenmeyen değişiklere rastlandığını ve bel çevrelerinin genişlediğini ortaya koyduğunu hatırlattı.