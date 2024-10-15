“9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” Sergisi, Arabahmet Kültür Evi’nde Açıldı

Arkhe’nin, Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde düzenlediği "9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da" sergisi, Arabahmet Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Halil Duranay, Senih Çavuşoğlu, Hasan Arkan, Diler Ertuğ, Atıf Müezzinler, Hasan Özyiğit gibi isimlerin yanı sıra çeşitli koleksiyonerlerin orijinal çizim, eskiz, imzalı kapak, çizgi roman ve figür gibi eserleri sergilendi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı açılışta, Cyprus Geek Team ve The Black Dragon Art Studio'nun katkılarıyla cosplay etkinlikleri ve çizim stantları yer aldı.

Serginin açılış gecesinde, Aslan Şükür'ün Zagor, Gordon, Kızıl Maske, Mandrake gibi efsanevi çizgi roman kapaklarını ele alan Altın Fırçalı Adam belgeseli gösterildi. Sergi, 28 Aralık 2024'e kadar çeşitli atölyeler, paneller ve her cumartesi saat 11.00’de yapılacak Fantastik Türk Filmleri gösterimleriyle desteklenecek.

Sergi Ziyaret Saatleri

Hafta içi: 10.00-15.00

Cumartesi: 10.30-14.30

Pazartesi günleri kapalı.

Sergide, çizgi roman tarihine dair 110 yıllık bir yolculuk sunuluyor ve Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane, Stan Lee, Hergé gibi efsanevi isimlerin orijinal eserleri sergileniyor.