9 Şubat 2017 Perşembe Burç yorumları

9 Şubat 2017 Perşembe günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Bugün kendinizi daha farklı hissedeceksiniz. Özellikle büyük beklentileri olanlar bugün isteklerini gözden geçirebilir ve kendilerini rahatlatacak konular ile ilgilenebilirler. Sportif faaliyetler, yolculuklar ve eğlenceli ortamlar rahatlamanızı sağlayacak. Girişimde bulunmak istediğiniz konuyla ilgili sabırsızlık hissedebilirsiniz. Ayrıca parasal ihtiyaçlarınız artmış olabilir veya olabileceklerden daha fazlasını istiyor olabilirsiniz ve bunun için kendinizi zorlayabilirsiniz. Hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının ve çevrenizin kıskançlığını çekecek davranışlarda bulunmayın. Kaçamak aşklar ve heyecan verici maceralar size çekici gelecek.

Günlük Burç Boğa Burcu

Bugün eviniz ile ilgileneceksiniz ve sevdiklerinize yardımcı olacaksınız. Fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz ve geleceğe yönelik hayaller kurabilirsiniz. Ayrıca sorumluluk hissettiğiniz ve üzerinizde baskı duygusu yaratan konulara yönelik çalışmalar yapacaksınız. Aslında kaçtığınız ve istemediğiniz durumlar ile yüzleşmeniz gerekebilir ve böylece olaylara bakış açınızın değişmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Ev veya iş yeriniz ile ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni stratejiler yapabilirsiniz. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir ancak sabırlı davranmayı başaracaksınız ve bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Günlük Burç İkizler Burcu

Yoğun duygular ile güne başlayabilirsiniz ve eğlenceli programlar yapabilirsiniz. Kısa veya uzun seyahatler yapabileceğiniz gibi uzaklarda yaşayan yakınlarınız ziyaretinize gelebilir ve birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz. Hareket halinde olmak enerjinizi yükseltiyor. Ayrıca yaşam enerjisi yüksek ve güçlü kişiler ile birlikte olmaktan keyif alacaksınız ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İlginç projeleriniz olabilir ve bu arada yapılması gereken pratik işler ile ilgili bazı karışıklıklar yüzünden kafanız karışmış olabilir. Ancak isteklerinizi gerçekleştirme konusunda kararlı davranacaksınız.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Daha önce başlatmış olduğunuz işlerinizi gözden geçirebilir ve bazı konularda değişiklik yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ayrıca çocuklar ve yakınlarınızın size ihtiyacı olabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz. Çevre gezilerine çıkmak ve keyif aldığınız konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek. Özellikle yabancı ortamlarda dolaşmak ve değişik organizasyonlara katılmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Hissettiğiniz gerilimi dağıtmak için çevre gezilerine çıkabilir veya sportif faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Günlük Burç Aslan Burcu

Bugün duygularınız değişecek ve dikkatinizi keyif aldığınız konulara yönelteceksiniz. Önem verdiğiniz kişiler ve konular ile ilgili davranışlarınızı değiştirebilir, daha yapıcı ve kararlı bir tavır sergileyebilirsiniz. Bugün sevdiğiniz ile birlikte davetlere gidebilir, geleceğe yönelik ciddi isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çevrenizdeki kişilerin sizinle ilgilenmesini ve önemsemesini beklediğiniz bir dönemdesiniz ve kararlı tavrınız ile bugün çevrenizdeki kişileri etkileyeceksiniz. Bugün ilginç organizasyonlara katılabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç Başak Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz ve içinizden yükselen duygular sizi dışarı çıkarabilir. Sevdiğiniz yerlerde dolaşmak ve dostlarınız ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. İsteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranmayı başarabilirsiniz. Duyduğunuz bazı haberler kafanızı karıştırmış olabilir ancak moraliniz yüksek ve olaylara daha iyimser açıdan bakabilirsiniz. Sevdiğinizin ilgisi ve desteği ile sorunlardan uzaklaşabilirsiniz ve geleceğe yönelik istekleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Bugün uzaklarda yaşayan dostlarınız ile haberleşebilir ve çevre gezilerine çıkabilirsiniz. Böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Günlük Burç Terazi Burcu

Bugün bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Parasal konulara yönelik hırslı bir tavır içine girmeniz mümkün. Ancak biraz makul olun ve geriliminizi çevrenize yansıtmaktan kaçının. Bugün planlarınızı ve daha önce yaptığınız projeleri gözden geçireceksiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Ayrıca güçlü kişiler ile mücadele etmek yerine olayları akışına bırakırsanız, ilginç çözümler üretebilirsiniz. Kararsızlık duyduğunuz konu ile ilgili şimdilik acele etmeyin ve olayları akışına bırakın

Günlük Burç Akrep Burcu

Yakınlarınız, çocuklar, kardeşleriniz ve önem verdiğiniz kişiler ile ilgileneceksiniz. Üzerinizde baskı duygusu uyandıran sorumluluklar ve değiştirmek istediğiniz halde bir türlü değişmeyen her ne var ise, sabırlı ve çözümleyici bir tavır içinde olacaksınız. Sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilir, eğlenceli organizasyonlara katılabilirsiniz. Bu arada karşılaşacağınız kişiler düşüncelerinizi derinleştirebilir ve dikkatinizi kendinize yöneltmenize neden olabilir. Davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Tarzınızın ve eski fikirlerinizin değiştiğini hissedeceksiniz.

Günlük Burç Yay Burcu

Çevre gezileri, seyahatler ve eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve yaşam enerjiniz yüksek. Ancak isteklerinizin gerçekleşmesi için gelişmeleri beklemeniz gerekiyor. Daha önce girişimde bulunduğunuz konu ile ilgili gelişmeleri gözden geçirebilirsiniz. Faturalar, evraklar ve pratik konulara yönelik bazı karışıklıklar olabilir ve sizin de kafanız karışmış olabilir. Fakat yapmak istediğiniz konulara yönelik kararlılığınız devam ediyor ve isteklerinizi sevdiğinize anlatabilir ve güçlü yakınlarınızın desteğini alabilirsiniz. Bugün çevre gezileri ve keyifli organizasyonlara katılabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Sabırlı ve makul olmanız gereken bir dönemdesiniz. Hırslı ve sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçının ve kendinizi fazla zorlamayın. Olabileceklerden daha fazlasının peşinden koşabilirsiniz ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak eski arkadaşlarınız ve dostlarınız sizi destekliyor. Bugün dostlarınız ile buluşabilir veya çevre gezilerine çıkabilirsiniz. Dışarda olmak ve keyif aldığınız ortamlarda bulunmak sizi rahatlatacak. Bu arada geçmişi düşünebilir ve şimdiye kadar yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ve bütün bunların sonucunda içinde bulunduğunuz durumu değerlendirebilir ve kendi geleceğinizi düşünebilirsiniz.

Günlük Burç Kova Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Anneniz, yakınlarınız ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Kendiniz ve tarzınız ile ilgili bazı değişiklikler yapmayı arzu edeceksiniz. İşleriniz ile ilgili çalışmalarınızı hızlandırmak için yeni yöntemler geliştirebilirsiniz. Güçlü dostlarınızı arayabilir, işbirliği yapmak istediğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz. Bugün sevdiğiniz ile birlikte çevre gezilerine çıkabilir, geleceğe yönelik isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu arada hem geçmişte yaşadıklarınızı, hem de geleceğe yönelik isteklerinizi sevdiğinize anlatmanız mümkün. İstekleriniz ve beklentileriniz güçlü olduğu için etkileyici olacaksınız.

Günlük Burç Balık Burcu

Bugün duygularınız derinleşecek ve hem kendinizi, hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. Eviniz, çocuklar, yakınlarınız veya arkadaşlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir. Evraklar veya daha önce ihmal edilmiş ve yapılması gereken işler ile ilgili bazı karışıklıklar çıkmış olabilir ve kafanız karışabilir. Dikkatinizi yükseltin ve yarım bırakılmış işlerinizi tamamlamak için dikkatinizi odaklayın. Bu arada dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. Ayrıca sezgilerinize güvenin ve dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşın. Bugün uzaklarda bulunan yakınlarınız ile görüşebilirsiniz ve dostlarınızın davetine gidebilirsiniz. Dışarı çıkmak ve hareketli ortamlar sizi rahatlatacak.