9 Şubat 2017 Perşembe Günün Menüsü

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9 Şub.17 Günün Menüsü



Kayısı Kompostosu

Yoğurt Çorbası için Malzemeler:

1 kase orta boy yoğurt

1 avuç pirinç

1-2 kaşık un

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

6 su bardağı su

Yoğurt Çorbası Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Yıkanıp ayıklanan pirinç kaynamakta olan suya atılır ve pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Diğer tarafta yoğurdun içine un ilave edilir, iyice çırpılır. Yavaş yavaş, çevire çevire pirinçli suya ilave edilir. Kaynayana kadar çevirme işlemine devam edilir. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ateşin altı kapatılır, servis edileceği zaman üzerine hafifçe kızdırılmış tereyağında çevrilmiş kırmızı pul biber ve nane ilave edilir.

Fırında Karnıyarık için Malzemeler:

1kg kemer patlıcan

1/2kg kıyma

2adet orta boy soğan

patlıcanların adedi kadar çarliston biber

2adet rendelenmiş domates

1kaşık sıvıyağ

1,5 yemek kaşığı margarin

az tuz

karabiber

Fırında Karnıyarık Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Alacalı olarak soyduğunuz patlıcanları 1yemek kaşığı yağ ile her tarafını yağlayınız. Ortalarını bıçak yardımıyla hafifçe yarın ve tepsiye diziniz. Yıkayıp kuruladığınız çarliston biberleri de tepsiye diziniz. Bunları 30-40dk kadar fırında pişiriniz. Diğer yanda margarini veya sıvıyağı kızdırıp ince ince doğradığınız soğanları içine atıp tahta kaşıkla 1dk kadar çevirip kıymayı ilave ediniz. 3-4dk daha çevirerek üzerine rendelenmiş domatesi veya sulandırılmış salçayı ilave edip suyunu çekene kadar pişiriniz. Ocağın altını kapatmadan tuz ve karabiberini de ilave ediniz.

Fırından çıkarttığınız patlıcanları yayvan bir tencereye dizin, ortalarını açın, kıymalı harcı doldurun her bir patlıcanın üzerine çarliston biber koyunuz. Çok az su ilave ederek 5dk pişiriniz ve sıcak olarak servis yapınız.

Kolay Pilav için Malzemeler:

1 Tatlı Kaşığı tere yağı

1 Yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı Pirinç

1.5 su bardağı su ( her 1 ölçü pirin için 1.5 oranında su kullanabilirsiniz.)

2 çay kaşığı tuz

Kolay Pilav Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Geniş tabanlı bir tencereye tere yağını ve sıvı yağı koyun.

Tencereyi ocağa koyun ve ocağın altını orta-kısık arası ateşte kalacak şekilde açın.

Tereyağı eriyince pirinci tencereye dökün, ve 2 dakika kadar yağ ile karıştırarak kavurun.

Suyu tencereye dökün, sonrasında tuzu da dökerek pirinçler tencere dibine eşit olarak dağılana kadar karıştırın, (dökülen su tenceredeki pirinçlerin biraz üzerine çıkmalıdır)

Tencerenin kapağını kapatın ve 12 dakika kadar orta-kısık arası ateşte pişirin. 12 dakika sonra ocağın altını kapatın, tencere kapaığını açıp kağıt havlu yerleştirip tekrar kapatın. (kağıt havlu kapakta oluşan buharın geri akmasını engelleyecektir)

10 dk kadar demlenmesini bekleyin ve sonrasında servis edin..

Afiyet Olsun

Kayısı Kompostosu için Malzemeler:

500gr kayısı

4bardak su

1bardak şeker

3adet karanfil

Kayısı Kompostosu Yemek Tarifi Hazırlanışı:

Kayısıları yıkayıp tencereye koyun; üzerine suyu dökün orta ateşte 10dk haşlayın. Ardından şekeri ve karanfili katın kısık ateşte 10dk daha kaynatın ve ocaktan indirip soğutun.