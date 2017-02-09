Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Züleyha Özer Yazgan, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla sigara bağımlılığının sağlık üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan ve kullanım yaşı ilkokul yaşlarına kadar gerileyen sigaranın, içeriğindeki 4000 civarı zararlı madde ile hem insan hem de toplum sağlığına büyük zararlar verdiğini belirten Dr. Züleyha Özer Yazgan, sigara kullanımının neden olduğu hastalıklar ve tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ve birey ekonomisine ciddi yükler getirdiğini ifade etti.

KOAH (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI) HASTALIĞININ BAŞROL OYUNCUSU SİGARA

Dr. Züleyha Özer Yazgan, açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütüne göre 2030 yılına kadar yılda tahmini 9 milyon insanın ölümüne yol açacağı ön görülen, zararlı olduğu herkes tarafından kabul görmesine rağmen tüketilmeye devam edilen sigaranın, başta akciğer olmak üzere, ağız, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas ve mesane kanserine yol açtığını, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa neden olduğunu belirterek, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalığının en önemli nedenlerinden birisinin de yine sigara olduğuna vurgu yaptı.

ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİSİ DE İNFERTİLİTE

Sigara içimi ile ilgili önemli risklerden biri olan infertilitenin, kadın ve erkek üreme sağlığını olumsuz bir şekilde etkilediğini ifade eden Yazgan, kadınların %13’ünde infertiliteye sigara içiminin neden olduğunu, buna ek olarak; sigara içen kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarında azalma, menopoza daha erken yaşta girme, kendiliğinden düşük riskinde artma, erken doğum eylemi ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskinde artma olduğunu söyledi. Dr. Züleyha Özer Yazgan, sigara içen kadınlarda, sigara içmeyenlere göre doğurganlığın düşük, gebe kalma süresinin 3–12 ay arasında daha uzun olduğunu belirtti. En fazla üreme çağındaki erkekler tarafından kullanılan sigaranın, erkeklerde de üreme fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğuna dikkat çeken Yazgan, erkeğin sigara içmesi; sperm konsantrasyonunun,sperm hareketlerinin , sperm sayısının ve spermin kadının yumurta hücresini delme yeteneğinin azalmasına ve sperm hücresinde DNA hasarının artmasına neden olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN HEMEN ŞİMDİ BIRAK

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer Yazgan, tam da bu nedenlerle sigaranın zararlarına dair bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmak için “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü” olarak ilan edilmiştir, dedi. Yapılan etkinliklerin amacının bireyin sigaranın zararları konusundaki bilgilerini pekiştirmek, arttırmak ve sigarayı bırakma konusunda yardımcı olacak davranış değişikliklerini kişiye kazandırmak olduğunu söyleyen Yazgan, bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Sigara Bırakma Poliklinikleri’nin, sigaranın bırakılmasının yaratacağı fiziksel ve psikolojik yoksunluğu hafifletmek amacıyla medikal destek de sağlamakta olduğunu belirtti.

Dr. Züleyha Özer Yazgan, sağlıklı yaşamak için yapılması gereken ilk şeyin hemen şimdi sigarayı bırakmak ve etrafımızda içenleri de sigarayı bırakmak konusunda teşvik etmek olduğunu vurguladı.