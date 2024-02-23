9 Üründe limit üstü kalıntıya rastlandı!

16-22 Şubat 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden alınan 36 numunenin 34’ü temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanmıştır.

Done Birleşik Mağazaları Ltd. ait Elma Gala ve Cennet Meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden alınan 34 numunenin 27’si temiz bulunmuş, ancak limit üstü bitki koruma ürünü içeren 7 numuneye rastlanmıştır.

Güzelyurt sakinlerinden Cevat Yaman’a ait Mandora Mandalinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Doğancı köyü sakinlerinden Hüseyin Savaroğlu’na ait Mandora Mandalinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Havva Gürbüz’e ait Yeşil Sivri Biber ve Çarliston Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Ali Tat’a ait Kırmızı Acı Biber ve Şili Biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İmha edilecektir.

Tatlısu köyü sakinlerinden Lidya Kargı’ya ait Hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.