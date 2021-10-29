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9 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı

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Fransa'da, 9 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi internetten öğrendiği Heimlich manevrası sayesinde arkadaşının hayatını kurtardı.
9 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı

Fransa'da, 9 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi internetten öğrendiği Heimlich manevrası sayesinde arkadaşının hayatını kurtardı. Kahraman öğrenciye bu hareketinden dolayı madalya verildi.

Fransa, 9 yaşındaki kahraman Victor'u konuşuyor.

Victor Menkene kantinde arkadaşının yüzünün kızardığını gördü. Boğulmak üzere olduğunu fark etti.

Heimlich manevrası tekniğini internetten öğrenmişti.

Göğüs altından kavradığı arkadaşına, hızlı hareketlerle müdahale etti.

Victor, boğazına takılan lokmayı çıkarmasını sağladığı arkadaşının, hayatını kurtardı.

Yaptığı kahramanlık için Tavel Belediye Başkanı tarafından madalya ile ödüllendirildi. 

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