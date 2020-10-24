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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

9 yeni Covid-19 vakası

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
9 yeni Covid-19 vakası

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 Ülke dışından gelen vakalar – 3   Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2 Yerel vakalar – 4 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-   Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497   Toplam Vaka Sayısı- 894   İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24   Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5   

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