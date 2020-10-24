9 yeni Covid-19 vakası

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 Ülke dışından gelen vakalar – 3 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2 Yerel vakalar – 4 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497 Toplam Vaka Sayısı- 894 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5