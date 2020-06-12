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9 yıl sonra...Yüksek İdare Mahkemesi de PGM’yi mahkum etti

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Polis Müfettişi Özer İnsan’ın, Polis Genel Müdürlüğü’ne karşı 2011’de başlattığı dava sonuçlandı
9 yıl sonra...Yüksek İdare Mahkemesi de PGM’yi mahkum etti

Polis Müfettişi Özer İnsan’ın, Polis Genel Müdürlüğü’ne karşı 2011’de başlattığı dava sonuçlandı. Baş müfettişlik hakkının yendiği gerekçesiyle açtığı davanın sonunu göremeyerek yaşadığı stresli günler nedeniyle hayatını kaybeden Özer İnsan’ın davası ailesi tarafından ilerletildi.

Ailesinin tereke olarak devam ettirdiği davada Polis Genel Müdürlüğü istinafı da kaybederek resmen mahkum edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, 2016 yılındaki kararında Özer İnsan davasında, PGM’nin Yüksek İdare Mahkemesi’nin 2011 yılındaki kararına uymadığını da teyit ederek Polis Genel Müdürlüğü’nü mahkûm etmişti. Polis Genel Müdürlüğü’nün istinaf dilekçesi dosyalamasının ardından devam eden davalaşma süreci bugün son buldu ve mahkeme PGM’yi mahkum etti.

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