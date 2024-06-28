90 sabıkası olan şahıs tutuklandı: Cezaevine girmekten usandım

Dolandırıcılık suçundan onlarca kez hüküm giyen Erdi Konyalıoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis olduğunu söyleyerek, 2 ayrı döviz bürosunun çalışanlarını kandırarak, bin Dolar ve bin Sterlin alan zanlının Girne ve Mağusa’da da benzer suçlar işlediği, ayrıca 90 sabıkası olduğu belirtildi. Cezaevine gönderilmesi talep edilen zanlı, topluma kazandırılmak istediğini söyledi ve kimseden silah zoruyla para almadığını öne sürdü. "Sahtekarlıkla para temini” ve “Polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtma" suçlarından tutuklanan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Ömer Ülger aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, zanlının 24.06.2024 tarihinde saat 17.40’da Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu önünde, polis olmadığı halde kendisini polis S.Ç., olarak tanıtıp, Gönyeli'de sakin E.A.’dan bin ABD doları alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 raddelerinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, kasiyer olarak çalışan Ö.N.'dan bin Sterlin nakit para isteyip karşılığı olan parayı arabadan getireceğini söyledikten, parayı alıp konu yerden ayrıldığını anlattı. Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bin dolar ve 930 sterlin paranın bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlının benzer yöntemlerle 19-22 Haziran 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da ve Girne’de iki ayrı şahıstan toplam 18,799.20 TL, 5000 Sterlin ve 90 Euro nakit paraları da sahtekarlıkla temin ettiğinin temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının benzer suçlardan 90 sabıkası olduğunu ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı ise kimseden zorla para almadığını öne sürerek, “cezaevine girip çıkmaktan usandım, topluma kazandırılmak istiyorum. Kimseyi kandırıp para almadım, kim kime ve tanımadığı birine yüklü miktarda para verir ki” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.