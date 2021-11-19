  • BIST 1.737,330
  • Altın 674,26
  • Dolar 11,2690
  • Euro 12,6957
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

90 Yaşında Koronavirüsü Yendi

»
90 yaşında olan Neriman Yavuz, hastalıklarına rağmen koronavirüsü yenmeyi başardı. 3 ay boyunca tedavi gören Yavuz'un tek doz aşı yaptırdığı öğrenildi.
90 Yaşında Koronavirüsü Yendi

Erzurum'da yaşayan ve eşini 2001 yılında kanser nedeniyle kaybeden 90 yaşındaki Neriman Yavuz, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

4 çocuk annesi olan Yavuz, 17 Eylül'de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yaşlı kadına burada koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Yavuz, yaklaşık 3 ay tedavi gördü ve koronavirüsü yendi.

"BİRÇOK HASTALIĞI VAR AMA KORONAYI YENDİ"

Neriman Yavuz'un yaşlılık nedeniyle birçok rahatsızlığının bulunduğunu ve Alzheimer olduğunu söyleyen kardeşi Aysel Turan, "Ablamı acil servise getirdiğimizde çok rahatsızdı. Yapılan testler sonucu korona olduğunu öğrendik.

Enfeksiyon servisine çıkardılar. Ablamın yaşlılık nedeniyle birçok hastalığı var. Her şeye rağmen doktorlarımızın büyük özverisiyle hastalığı yenmeyi başardı." dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solcuların yüksek sesle, muhafazakârın kısık sesle, ülkücülerin gizlice dinlediği bir efsane...19 Kasım 2021 Cuma 11:51
  • Bülent Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı19 Kasım 2021 Cuma 11:42
  • Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak "sol ittifak" kuruluyor19 Kasım 2021 Cuma 09:48
  • Avrasya Araştırma'dan erken seçim anketi: CHP, AKP'yi; İYİ Parti ise HDP ve MHP'yi geride bıraktı19 Kasım 2021 Cuma 09:37
  • AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti18 Kasım 2021 Perşembe 22:53
  • "Bugün doların 11,5 TL olmasında senin verdiğin takipsizlik kararının payı büyük"18 Kasım 2021 Perşembe 21:26
  • Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü18 Kasım 2021 Perşembe 20:11
  • Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı!18 Kasım 2021 Perşembe 19:24
  • Türkiye Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak18 Kasım 2021 Perşembe 10:56
  • İsrailli çift serbest bırakıldı: Erdoğan’a teşekkür ettiler18 Kasım 2021 Perşembe 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti