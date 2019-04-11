900 Bin TL ‘Çıkana kadar çekilecek’

​​​​​​​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan 2019 Devlet Piyangosu çekilişinin satılmayan bileti isabet etmesinin ardından büyük ikramiye 900 Bin TL’ye devretti.

Devlet Piyangosu çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından büyük ikramiye 900 bin TL olarak belirlendi. Birimden verilen bilgiye göre 18 Nisan’daki çekilişte 900 bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği açıklandı. Bilet fiyatı 20 TL olan Devlet Piyangosu için ‘geç kalınmadan biletinizi alın’ çağrısında bulunuldu.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.