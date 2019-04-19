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900 Bin TL kazanan numara belli oldu

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900 Bin TL kazanan numara belli oldu
900 Bin TL kazanan numara belli oldu

18 Nisan 2019 çekilişinde 900.000 TL'lik büyük ikramiye, 51509 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Nisan 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 900.000TL'lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi  tarafından satılan 51509 numaralı bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Nisan tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Nisan 2019) itibaren satışa sunulacak.
 

 

 

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