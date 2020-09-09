900 BİN TL talihlisi Gönyeli'de

Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül 2020 tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Birimden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Gönyeli bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen A. D. (E-31) vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi. Kazanan bilet, Lefkoşa bayilerimizden Abdulkadir Yalnız tarafından satılmıştı.
İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.
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