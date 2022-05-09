  • BIST 2.465,71
  • Altın 898.89
  • Dolar 15.071
  • Euro 15.9294
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

90’lı yılların virali “dans eden bebek” de NFT oluyor

»
1990'dan önce doğduysanız, internetin en eski viral fenomenlerinden biri olan dans eden üstü çıplak bebeğin 3D grafiğini hatırlayabilirsiniz. Bu grafik, şimdi günümüz teknolojisine uyarlandı ve NFT olarak tekrar hayatımıza giriyor.
90’lı yılların virali “dans eden bebek” de NFT oluyor

1996 yılında ABD’deki büyük haber ağlarında görünmeden önce e-posta zincirleri aracılığıyla yayılmaya başlayan “Dans Eden Bebek” animasyonu, şimdi de NFT (non fungible token) olarak yaşamaya devam ediyor.

CNN’in haberine göre, grafik, Michael Girard, Robert Lurye ve John Chadwick ve Viyana merkezli yaratıcı grup HFA-Studio işbirliğiyle elden geçirildi. Artık “Dans Eden Bebek”, 2022 yılına uygun bir şekilde kripto bir varlık olan NFT biçiminde önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek.

Yeni oluşturulan NFT modellerde, “Dans Eden Bebek” figürünün son derece ilgi çekici görünümlere sahip ayrıntılarla bezendiği görülüyor.

Unreal Pictures ve Autodesk, “Dans Eden Bebek”in telif hakkını 2004 yılına kadar paylaştı ve figürün yer aldığı tişört, ekran koruyucu, kurmalı oyuncak gibi çeşitli ürünlerin karını da ikiye böldüler. Ardından Autodesk, Unreal Pictures’ı doğrudan satın aldı.

Bugün, animasyonun yaratıcıları ara sıra yapılan röportajlar ve internet yoluyla tanınıyor, ancak çoğunlukla göz önüne çıkmaktan kaçındılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 166 yıl sonra Jüpiter ve Neptün kavuşuyor: Yılın en şanslı dönemi başlıyor08 Mayıs 2022 Pazar 10:10
  • WhatsApp'a yeni çizim araçları geliyor08 Mayıs 2022 Pazar 10:07
  • Yeni iPhone 14 hakkındaki her şey: 48 MP kamera bütün modellerde olmayacak08 Mayıs 2022 Pazar 10:05
  • WhatsApp, sesli aramalardaki maksimum kişi sayısını artırdı08 Mayıs 2022 Pazar 09:58
  • Apple, “kendin tamir et” hizmetini kullanıma sundu08 Mayıs 2022 Pazar 09:56
  • Twitter'ın kullanıcı sayısı ve geliri arttı08 Mayıs 2022 Pazar 09:53
  • Ferrari, eşsiz modeli SP48 Unica'yı tanıttı: Sadece 1 adet üretilecek08 Mayıs 2022 Pazar 09:51
  • Google çalınan şifreleri otomatik değiştirecek07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:45
  • Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:51
  • Eski Facebook ve WhatsApp çalışanlarının yeni uygulaması neler sunuyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti