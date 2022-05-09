90’lı yılların virali “dans eden bebek” de NFT oluyor

1990'dan önce doğduysanız, internetin en eski viral fenomenlerinden biri olan dans eden üstü çıplak bebeğin 3D grafiğini hatırlayabilirsiniz. Bu grafik, şimdi günümüz teknolojisine uyarlandı ve NFT olarak tekrar hayatımıza giriyor.

1996 yılında ABD’deki büyük haber ağlarında görünmeden önce e-posta zincirleri aracılığıyla yayılmaya başlayan “Dans Eden Bebek” animasyonu, şimdi de NFT (non fungible token) olarak yaşamaya devam ediyor.

CNN’in haberine göre, grafik, Michael Girard, Robert Lurye ve John Chadwick ve Viyana merkezli yaratıcı grup HFA-Studio işbirliğiyle elden geçirildi. Artık “Dans Eden Bebek”, 2022 yılına uygun bir şekilde kripto bir varlık olan NFT biçiminde önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek.

Yeni oluşturulan NFT modellerde, “Dans Eden Bebek” figürünün son derece ilgi çekici görünümlere sahip ayrıntılarla bezendiği görülüyor.

Unreal Pictures ve Autodesk, “Dans Eden Bebek”in telif hakkını 2004 yılına kadar paylaştı ve figürün yer aldığı tişört, ekran koruyucu, kurmalı oyuncak gibi çeşitli ürünlerin karını da ikiye böldüler. Ardından Autodesk, Unreal Pictures’ı doğrudan satın aldı.

Bugün, animasyonun yaratıcıları ara sıra yapılan röportajlar ve internet yoluyla tanınıyor, ancak çoğunlukla göz önüne çıkmaktan kaçındılar.