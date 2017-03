910 bin Dolarlık ödülü reddetmişti

Nobel Akademisi, ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan'a Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu hafta sonu teslim edileceğini açıkladı.

2016 Nobel Edebiyat Ödülü süpriz bir kararla Bob Dylan'a verilmişti.

Merkezi İsveç'te bulunan Nobel Akademisi'nin ödüle ilişkin yaptığı resmi açıklamada, Bob Dylan'ın "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği" belirtilmişti.

Ancak Bob Dylan, 910 bin dolarlık (yaklaşık 3,3 milyon Türk Lirası) ödülü almak üzere 10 Aralık'ta düzenlenen törene gitmemişti.

Nobel Akademisi bugün, konser vermek için İsveç'te bulunan Bob Dylan'a bu hafta sonu Nobel diploması ve madalyasının takdim edileceğini açıkladı.

Akademi'nin Daimi Sekreteri Sara Danius blog paylaşımında, "İyi haber şu ki, İsveç Akademisi ve Bob Dylan bu hafta sonu buluşmaya karar verdi. Akademi daha sonra Dylan'a Nobel diplomasını ve Nobel madalyasını verecek ve onu Nobel Edebiyat Ödülü için kutlayacak" açıklamasını yaptı.

Dylan'ın talebi doğrultusunda törenin küçük ve sade olacağı, basının içeri alınmayacağı ve sadece Bob Dylan ile Akademi üyelerinin törende hazır bulunacağı açıklandı.

Bob Dylan'ın ödül konuşması yapmayacağı, ancak bir konuşma kaydı göndereceği öğrenildi.

Ekim ayında ödülü alacağının açıklanmasının ardından Bob Dylan'ın bu habere sessiz kalması tartışma yaratmıştı.

Nobel Akademisi daha sonra Dylan'ın Akademi'nin Daimi Sekreteri Sara Danius'u arayarak ona şu açıklamayı yaptığını belirtti: "Nobel Ödülü hakkındaki haber nedeniyle nutkum tutuldu. Bu onura çok değer veriyorum".

11 GRAMMY ÖDÜLÜ, BİR DE OSCAR'I VAR

Gerçek ismi "Robert Allen Zimmerman" olan 75 yaşındaki Bob Dylan'ın, "Mr. Tambourine Man'', "All Along the Watchtower", "Like a Rolling Stone" gibi unutulmaz birçok şarkısı bulunuyor.

Bob Dylan, 1962 yılından bu yana toplam 69 albüm yayınlamıştı.

Dylan'ın bugüne dek 11 Grammy ile "Things Have Changed" isimli şarkıyla kazandığı bir de Oscar ödülü bulunuyor.

Bob Dylan, ABD'de 1960'larda ortaya çıkmış olan muhalif ve gelenek yıkıcı şair ve yazarlardan oluşan Beat Kuşağı'nın da temsilcileri arasında.