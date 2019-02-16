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'92 Sınıfı', hocasının ardından selam durdu: Bizi biz yapan adamı kaybettik

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Manchester United'ı efsane bir takıma dönüştüren '92 Sınıfı'nın oyuncuları, kendilerini keşfeden ve yetiştiren Eric Harrison'ın 81 yaşında ölümünün ardından sevgi ve saygı mesajlarını paylaştı.
'92 Sınıfı', hocasının ardından selam durdu: Bizi biz yapan adamı kaybettik

Manchester United'ın efsane kadrosunun yapı taşları olan Gary ve Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs ve David Beckham'ı tanımayan futbolsever dünyada yoktur. Onları keşfedip yetiştiren Eric Harrison'ın adını ise duyan pek yoktur. Harrison'ın eseri olan Manchester United'ın '92 Sınıfı', sevgili hocalarının 81 yaşında bu dünyadan göçmesi üzerine paylaştıkları mesajlarla adının tüm dünyada yankılanmasını sağladı.

Neville kardeşler, Giggs, Scholes, Butt ve Beckham, Harrison'ın ardından "Bizi olduğumuz şey yapan adamı kaybettik" dedi.

 

Gary Neville Twitter'da kalp emojisiyle şu mesajı paylaştı:

"Akıl hocamızı, koçumuzu ve bizi biz yapan adamı kaybettik. Bize nasıl futbol oynanacağını, nasıl hiç vazgeçilmeyeceğini, kendi bireysel mücadelelerini kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve Manchester United Futbol Kulübü'nde oynamak için neler yapmamız gerektiğini öğretti. Eric, her şeyi sana borçluyuz."

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BECKHAM: HEP GÖZÜMÜN ÖNÜNDE

 

Aynı fotoğraf, aynı slogan ve bir de kişisel hikaye Beckham'ın Instagram paylaşımından geldi. Altında 'Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky ve David' ortak imzasıyla:

"Akıl hocamızı, koçumuzu ve bizi biz yapan adamı kaybettik. Bize nasıl futbol oynanacağını, nasıl hiç vazgeçilmeyeceğini, kendi bireysel mücadelelerini kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve Manchester United Futbol Kulübü'nde oynamak için neler yapmamız gerektiğini öğretti."

BECKHAM'A 'ARTIK HOLLYWOOD PASI YOK' DEMEKTEN

 

"Ne zaman futbol oynasak hep bizi izlerdi, hep bizimleydi. Bana ARTIK HOLLYWOOD PASI YOK dediğini duyuyorum hala. Antreman sahasında biz oynarken ya gururlu bir gülümsemeyle ya da cama patlattığı yumruğun gümbürtüsüyle muhtemelen bana o pasları atmamamı en nazik tarzda tavsiye etmek üzere her an aşağı inecek şekilde yukardan bize bakarken görüyorum onu hala. En önemlisi, nasıl çok çalışacağımızı, birbirimize saygı göstereceğimizi ve bunu sadece sahada bırakmayacağımızı anlamamızı sağlamasıydı. Bize verdiği hayat derslerini unutmayacağız. Eric seni seviyoruz ve her şeyi sana borçluyuz."

 

ARTIK BAŞKA TAKIMDA TOP KOŞTURURKEN BİLE ÖĞRENCİLERİNİ TAKİP EDERDİ

 

Harrison'ın kendi tedrisatından çıkmalarından sonra da öğrencilerine sorumluluk hissetmeye nasıl devam ettiğine dair bir hikaye de Neville kardeşlerin küçüğünden geldi. 1994–2005'te Manchester United forması giydikten sonra 2005–2013'te Everton'da top koşturan Phil Neville, 11 yıl önce ikinci takımıyla Arsenal'i yendikleri maçın ardından cep telefonuna eski koçundan mesaj geldiğini anlattı: "Müsait olduğunda konuşalım, sana acilen bir şey söylemem lazım."

Harrison'a telefon açtığında bir pozisyonda Arsenal'in golcüsü Thierry Henry'ye sırtını dönerek nasıl büyük bir tehlikeye yol açtığını dinlediğini belirten 42 yaşındaki eski savunma oyuncusu şunları söyledi:

"Eskiden bu pozisyonlara her gün çalışırdık. Artık 31 yaşına gelmiştim, ama hala benden vazgeçmemişti ve her ihtiyacım olduğunda yanımdaydı."

 

FERGUSON: EN BÜYÜKLERDEN BİRİYDİ, ONA HAYRANDIM

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımın yanısıra United denilince akla gelen ilk isim de kişisel saygı duruşunda bulundu. 1986'da A Takımı menajeri olarak geldiğinde Manchester United'ın scouting ağını baştan sona yenilemiş olan Sir Alex Ferguson, en iyi genç oyuncuları kendisine teslim etmiş Harrison'ın ardından şunları söyledi:

"Eric'in sadece Manchester United'a değil, futbola katkısı inanılmazdır. Menajer olarak geldiğimde gençleri geliştirme bölümünün başında Eric olduğu için çok şanslıydım. Onun sadece 92 Sınıfı değil tüm genç oyuncularla çalışmasını izledim. O bu genç oyuncularda karakter ve kararlılık inşa etti. Bir öğretmendi, bu oyunculara bir yol, bir tercih sundu ve bunu kendi çok çalışması ve fedakarlığıyla yaptı. O eğitimi gençlere verebilmesi, aktarabilmesi, onu zamanımızın en büyük koçlarından biri yaptı."

 

"Kişisel düzeyde Eric'in şeytani, nüktedan bir espri tarzı vardı ve lafı dolandırmadan konuşurdu ve bu huylarına hayrandım."

 

Manchester United A Takımı'nda Ole Gunnar Solskjær'in menajerliği altında koçluk yapan, takımın eski oyuncularından Mike Phelan da şu paylaşımı yaptı:

"Büyük bir koç ve daha da önemlisi büyük bir adam HUZUR İÇİNDE UYU Eric Man Utd futbol kulübüne çok şey verdin."

 

UNITED'IN AYRILMAZ PARÇASI

 

Manchester United'ın efsane oyuncularından olup şimdi takımda koç yardımcılığı yapan Michael Carrick de şunları dedi:

"Çok üzücü. Düşüncelerimiz Eric'in dostları ve ailesiyle birlikte. Yıllardır Eric'in genç takımdan gelen futbolcular üzerindeki etkisiyle ilgili çok hikaye dinledim. Onları eğitip geliştirerek dünyanın en iyi futbolcuları arasına sokmasını. Kulübün ayrılmaz bir parçasıydı. HUZUR İÇİNDE UYU."

Giggs'in antrenman tarzını "Orduda gibiydik" diye özetlediği Harrison, Old Trafford'da geçirdiği 27 yılda United'ı 4 kez FA Genç Kupası finaline çıkardı, 1992 ve 95'te Kupa'yı kaldırttı. 2017'de futbola hizmetlerinden ötürü Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

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