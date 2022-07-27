92 Yaşındaki Yayaya Çarptı

Girne'de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında 92 yaşındaki yaya hastanelik oldu.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün, saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E-46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen devam etmektedir.

Soruşturma devam etmektedir.