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92 Yaşındaki Yayaya Çarptı

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Girne'de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında 92 yaşındaki yaya hastanelik oldu.
92 Yaşındaki Yayaya Çarptı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün, saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E-46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen devam etmektedir. 

Soruşturma devam etmektedir.

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