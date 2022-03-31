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921 pozitif vakaya rastlandı

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471 olup, 921 pozitif vakaya rastlanmıştır.
921 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 13.471 test yapıldı, 921 pozitif vakaya rastlandı"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471 olup, 921 pozitif vakaya rastlanmıştır.

303 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 299 kişi Gazimağusa, 47 kişi Güzelyurt, 104 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.471

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 921

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721

Toplam Vaka Sayısı: 85.461

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7299

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 758

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