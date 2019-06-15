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93 yaşındaki İsmail Dağaşaner aranıyor

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93 yaşındaki İsmail Dağaşaner aranıyor
93 yaşındaki İsmail Dağaşaner aranıyor

Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner, Haspolat Sanayi Bölgesinde bulunan ağılındaki küçükbaş hayvanlarını otlatırken kayboldu. Polis, Dağaşaner’in aramalara rağmen henüz bulunamadığını duyurdu ve görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesini istedi.

HAMÄ°TKÃYLÃ 93 YAÅINDAKÄ° Ä°SMAÄ°L DAÄAÅANER KAYBOLDU

Polis Basın Subaylığı, Dağaşaner’in dün sabah saat 07.30 raddelerinde Haspolat köyünün kuzey batı bölgesinde bulunan dere yatağı içerisine gidip aynı gün saat 12.00 raddelerinde hayvanların kendi başlarına geri gelmesine rağmen kendisinin ağıla geri gelmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine söz konusu şahsın bulunabilmesi için Sivil Savunma ve Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan tüm aramalara rağmen İsmail Dağaşaner’in bulunamadığı belirtildi.

Polis, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” dedi.

 

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