"Toplam 16.517 test yapıldı, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 116 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.517 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 116 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır.
24 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 2/ Haspolat-1/ Hamitköy-3/ Gönyeli-3/ Demirhan-1/ Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-3 / Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Taşkınköy-2/ Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Metehan-1/ Meriç-1
Girne
Girne Merkez-13 / Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Yukarı Girne-1/ Doğanköy-2/ Zeytinlik-2/ Dikmen-2/ Alsancak-3/ Kaşgar-1/ Ağırdağ-1/ Çatalköy-2/ Boğazköy-1/ Taşkent-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-1/ İncirli-1/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Anadolu-1/ Korkuteli-1/ Karakol-1/ Sakarya-1/ Baykal-4/ Maraş-3/ Tatlısu-2 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-2
İskele
Sipahi-1/ Ziyamet-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
6 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.517
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 93
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 116
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.050. 739
Toplam Vaka Sayısı: 12.290
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.717
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1533
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1372
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4186
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2808
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.766
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