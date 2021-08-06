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93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 116 kişi taburcu edildi

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93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 116 kişi taburcu edildi"
93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 116 kişi taburcu edildi

"Toplam 16.517 test yapıldı, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 116 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.517 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 116 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2/ Haspolat-1/ Hamitköy-3/ Gönyeli-3/ Demirhan-1/ Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-3 / Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Taşkınköy-2/ Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Metehan-1/ Meriç-1

Girne

Girne Merkez-13 / Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Yukarı Girne-1/ Doğanköy-2/ Zeytinlik-2/ Dikmen-2/ Alsancak-3/ Kaşgar-1/ Ağırdağ-1/ Çatalköy-2/ Boğazköy-1/ Taşkent-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-1/ İncirli-1/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Anadolu-1/ Korkuteli-1/ Karakol-1/ Sakarya-1/ Baykal-4/ Maraş-3/ Tatlısu-2 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-2

İskele

Sipahi-1/ Ziyamet-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

6 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.517

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 116

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.050. 739

Toplam Vaka Sayısı: 12.290

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.717

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1533

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1372

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4186

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2808

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.766

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