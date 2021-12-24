  • BIST 1.825,56
  • Altın 658.58282
  • Dolar 11.4141
  • Euro 12.989
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

94 kişilik grup, düzenlenen törenle DP’ye katıldı...

»
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin katılımlarla her gün daha da büyüyerek, uzun yıllardır kilit parti görünümünden, artık bir kitle partisi haline geldiğinin altını çizdi. 
94 kişilik grup, düzenlenen törenle DP’ye katıldı...

ATAOĞLU: “DP, KİLİT PARTİ DEĞİL, BİR KİTLE PARTİSİDİR”
Ulusal Birlik Partisi’nden istifa eden 94 kişilik bir grup dün akşam, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı yemekli etkinlikte, Demokrat Parti’ye katıldı. 
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin katılımlarla her gün daha da büyüyerek, uzun yıllardır kilit parti görünümünden, artık bir kitle partisi haline geldiğinin altını çizdi. 

“MANİFESTOMUZ HAYAL DEĞİL, GERÇEKLER TEMELİNDE HAZIRLANDI” 
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin hayallerle değil, gerçeklerle yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek, “geçtiğimiz hafta DP’nin 50 adayı iki günlük eğitim ve motivasyon kampında bir araya geldik. DP’nin hükümete geldiği takdirde, halka neyi vaad ettiğini içeren manifestomuzu da paylaşarak, üzerinde tartıştık. Manifesto hazırlanırken, ortaya konacak vaadlerin hayal değil, hayata geçebilecek ve toplumun her bir kesimine dokunacak gerçek vaadler olmasına dikkat ettik” dedi. 

“İÇ KAVGASI OLMAYAN TEK PARTİ DP’DİR”
Ataoğlu, “1 yıl içerisinde görev aldığımız koalisyon hükümetlerinde, iç kavgası olmayan ve tek motivasyonu ülkenin içinde bulunduğu olağan dışı sağlık ve ekonomik koşulları iyileştirecek projeleri hayata geçirmek olan parti DP’ydi. Gerek küçük ortağımız gerekse de büyük ortağımız, hükümete girdikleri ilk günden itibaren, tek motivasyonları kendi iç hesaplaşmaları ve kurultayları olmuştur. Varsın uğraşsınlar, bizim tek derdimiz, ülkemizdir, gençlerimizdir, geleceğimizdir” dedi.
Ataoğlu, hayata geçirilmesini bekleyen ve ülklenin gerek ekonomik gerekse de sosyal ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkılar sağlayacak projelerin olduğunun altını çizerek, “23 Ocak’ta sandıktan çıkacak güçlü bir DP, yer alacağımız hükümetlerde, ortaya koyduğumuz projelerin hayat bulması demektir” ifadelerini kullandı.

“DP, BİRLİK BERABERLİK İÇERİSNDE, GÜÇLÜ BİR PARTİDİR” 
DP Genel Başkanı Ataoğlu, “ülke yönetimi için yola çıktığımız 49 pırıl pırıl adaylarımız ve aday olamayan yol arkadaşlarımız ve DP çatısı altında, heyecanı ve motivasyonu ülkesine hizmet etme gailesiyle dolu DP’lilerle, birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir partiyiz” diyerek, DP’ye katılan ve katılma sevdalısı tüm DP’lilerle daha güçlü bir DP, daha güçlü bir KKTC yaratılması için çalışacaklarını kaydetti.
Gecede kısa bir konuşma yapan DP Genel Başkan Yardımcısı ve Girne milletvekili adayı Redif Nurel, DP’ye katılımların süreceğini, bunun da nedeninin DP’nin halkın umudu haline gelen bir parti olduğunu belirtti. 
Konuşmaların ardından, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni DP’lilere DP rozetlerini taktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahvancıoğlu: Rejime Muhalif Olan Herkese Sesleniyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 18:09
  • Erhürman: Hedeflerimiz Arasında Lefkoşa’da Yeni Bir Kapı Var23 Aralık 2021 Perşembe 18:03
  • Çeler: Seçim Uğruna Asgari Ücretliyle Oyun Oynanıyor23 Aralık 2021 Perşembe 17:42
  • TKP-YG Yarın Yapılacak Mitinge Herkesin Katılarak Ses Vermesi Gerektiğini Söyledi23 Aralık 2021 Perşembe 16:41
  • Ataoğlu: DP KKTC'in en köklü 3 partisinden biri23 Aralık 2021 Perşembe 16:06
  • Ersoy: “Mevcut Rejimin Karakterine Karşı Muhalefet Yapıyoruz”23 Aralık 2021 Perşembe 15:54
  • Özyiğit: En Küçük İhaleler Bile Ankara’da Açılacaksa Bizim İnsanlarımız Nasıl İş Yapacak?23 Aralık 2021 Perşembe 15:43
  • Çeler: “Hükümet Seçim Uğruna Asgari Ücretliyle Oyun Oynuyor”23 Aralık 2021 Perşembe 15:36
  • BY adayı Münür Rahvancıoğlu: Rejime Muhalif Olan Herkese Sesleniyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 15:32
  • Erhürman: Halkımızla Birlikte Kapılarımızı Dünyaya Açmaya Geliyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti