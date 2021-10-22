95 Oktan benzin limitli verilecek!

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, 2 gündür yaşanan akaryakıt krizi hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaptı.
Çağdal, bugün sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk Petrolleri ( K-PET) ve Altınbaş Petrol’ün ( ALPET’in) akaryakıt istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurması üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.
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