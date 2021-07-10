  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

95 pozitif vakaya rastlandı

» »
"Toplam 15. 380 test yapıldı, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 
95 pozitif vakaya rastlandı

10 Temmuz 2021 

"Toplam 15. 380 test yapıldı, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.380  olup, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 81 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Taşkınköy-3 / Metehan-1/ Gönyeli-4 / Hamitköy-3 / Haspolat-2/ Çağlayan-3 / K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-1 

Girne 

Girne Merkez-11/ Doğanköy-1/ Dağyolu-2/ Ağırdağ-3 / Arapköy-2/ Karaoğlanoğlu-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-5 / Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-2/ Çatalköy-2/ Karakum-2/ Edremit-1/ Karşıyaka-1/ Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Kaşgar-1/ Esentepe-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Karakol-1/ Dumlupınar-1/ Tuzla-2 / Mutluyaka-2/ Türkmenköy-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

Lefke 

Yeşilyurt-2 

İskele 

Kalecik -1 

10 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.380  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12  

Yerel Vaka Sayısı: 81 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.586.617 

Toplam Vaka Sayısı: 8955 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8018 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 902 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 773 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 61  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1135 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 561
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3343 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.454

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneye geçişlerde yeni düzenleme: Geçiş şartları değişti!10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:56
  • This is TRNC! Üç yıl önce hayatını kaybetti ama görevden yeni alındı!10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:29
  • Özyiğit: İşte plansızlığın, öngörüsüzlüğün yansımaları dedi PCR kuyruğu fotoğrafı paylaştı10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:25
  • DP MYK’sı toplanıyor10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:53
  • Arıklı'dan sürekli iptal olan ihale açıklaması; BİT YENİĞİ ARIYORLAR10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:22
  • Avcıoğlu mal varlığını açıkladı: "Beni çamur atarak susturamazsınız!”10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:20
  • Lefkoşa Kızılbaş'ta iş makinesi devrildi! Trafikte aksamalar meydana geldi...10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:18
  • Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:32
  • “Medya Başarı Ödülleri  Töreni” gerçekleştirildi10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21
  • UBP Parti Meclisi, UBP Kurultayı’nın 24 Ekim’de yapılmasına karar verdi10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti