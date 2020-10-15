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SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

95 yaşında corona virüsünü yendi

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Corona virüsüne yakalanan 95 yaşındaki Fatma Ayan, hastanede 13 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Kızı Müesser Koç ise annesinin 2 kere anjiyo olduğunu ve felç geçirdiğini, virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.
95 yaşında corona virüsünü yendi

Bartın’ın Gürpınar köyünde kızı Müesser Koç ile oturan 4 çocuğu, 12 torunu olan Fatma Ayan, 23 Eylül günü rahatsızlandı. Fatma Ayan yapılan test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. 13 gün süren tedavisinin ardından Ayan taburcu edildi.

Corona virüsünü atlattıktan sonra evinde dinlenen Fatma Ayan, “10 günden fazla hastanede yattım. Ne hastalığım olduğunu bilmiyorum. Başım ağrıyordu ama şimdi iyiyim. Ben gençliğimde çok sağlıklı beslendim. Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar” dedi.

15 yıldır annesine evinde baktığını söyleyen kızı Müesser Koç, “Geçtiğimiz yıllarda 2 kere anjiyo ve felç geçirdi. Ama tansiyonu var. Sağlık durumu çok iyi, bizde virüsü atlatınca çok sevindik. Sonuçta annem 95 yaşında virüsü atlatmasına bile çok şaşırdık.” diye konuştu.

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