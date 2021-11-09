95 yıllık orijinal Nutuk 10 Kasım'da sergilenecek

Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı, Antalya'daki Cemil Meriç Kütüphanesi'nde saat 9'u 5 geçe ziyarete açılacak.
"Nutuk"un ilk sayfasında "Gazi Mustafa Kemal" yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.
100 yıllık savaş haritaları da sergilenecek
Kütüphanede ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da ziyaretçilerle buluşturulacak.
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