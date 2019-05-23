950 Yunan mudi Rum yönetimini Uluslararası Tahkim Kurulu’na Verdi

Fileleftheros “Yunanlar Kıbrıs’a Karşı… 950 Mudi Uluslararası Mahkeme’de… 300 Milyon Euro Tazminat İstiyorlar” başlıklı haberinde, aralarında mevduatları tıraşlananların yanısıra tahvil hamillerinin de bulunduğu 950 Yunan mudinin davayı birkaç gün önce açtığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi’ni, İkili Yatırım Anlaşmaları’nın (BIT) istimlâk hükümlerini ihlal etmekle suçlayan davacılar, bail-in uygulamasını Rum olmayanlar aleyhine ayrımcılık gözeterek ve Rumların yabancılardan çok daha az zarar göreceği şekilde maksatlı yapmakla suçluyor.

Davacılar, Rum Yönetimi’nin, bankalardaki 100 bin Euro üzerindeki mevduatların büyük bölümünün yabancılara ait olduğunu bildiğini ve bail-in yerine, Rum mevduat sahipleri ile yabancı mevduat sahipleri arasında eşitlik sağlayacak sürdürülebilir başka bir alternatifi de reddettiği gerekçesini ortaya koydu.