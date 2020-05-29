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956 Yunan Mevduatlara Yapılan Traşlama Nedeniyle Rum Yönetimi’nden Tazminat İstiyor

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956 Yunan Mevduatlara Yapılan Traşlama Nedeniyle Rum Yönetimi’nden Tazminat İstiyor
956 Yunan Mevduatlara Yapılan Traşlama Nedeniyle Rum Yönetimi’nden Tazminat İstiyor

956 Yunan’ın, 2013’teki ekonomik kriz ve Troyka ile Rum Yönetimi’nin imzaladığı memorandum nedeniyle uğradıkları zarar için Rum Yönetimi’nden milyonlarca Euro’luk tazminat talep ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum bankalarında mevduat hesabı bulunan 956 Yunan’ın, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’ne (ICSID) başvurduklarını ve Rum Meclisi’ne de Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’e sorunun en kısa sürede çözülmesi için baskı yapması çağrısında bulundukları bir mektup gönderdiklerini yazdı.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili açıklama yaparak, bu başvuruyla siyasi baskı yapılmaya çalışıldığını ve iddiaların asılsız olduğunu; ayrıca daha önce de benzer davalar açıldığını ve hepsinin düştüğünü ifade ettiğini belirtti.

Haberde, Yunanların talep ettiği tazminatın başta 209 milyon Euro olduğunu; ancak sadece faizin bile şu anda 182 milyon Euro olduğunu ve toplam miktarın 418 milyon Euro’yu aşabileceği kaydedildi.

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