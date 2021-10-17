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96 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 14.224 test yapıldı, 70' i yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı,  kişi  58 kişi taburcu edildi" 
96 pozitif vakaya rastlandı

17 Ekim 2021 

"Toplam 14.224 test yapıldı, 70' i yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı,  kişi  58 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.224  olup, 70'i yerel 96 pozitif vakaya rastlanmış, 58 kişi taburcu edilmiştir. 

10 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi  İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi  Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.224 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 70 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.244.348 

Toplam Vaka Sayısı: 21.018  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.801 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1135 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1083 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 441 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 495 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6455  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.318

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