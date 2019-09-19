Daha önce yaptığı evlilikten 3 çocuğu olan 96 yaşındaki George Montague, yıllarca baskılardan çekindiği için eşcinsel kimliğini gizlemek zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev alan George'un, Britanya adasındaki en yaşlı eşcinsel olduğu tahmin ediliyor.