96 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi eşcinsel evlilik yaptı!
Daha önce yaptığı evlilikten 3 çocuğu olan 96 yaşındaki George Montague, yıllarca baskılardan çekindiği için eşcinsel kimliğini gizlemek zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev alan George'un, Britanya adasındaki en yaşlı eşcinsel olduğu tahmin ediliyor.
İkinci Dünya Savaşı gazisi 96 yaşındaki George Montague, eşcinselliğini 60 yıl boyunca sakladıktan sonra 50 yaşındaki erkek arkadaşıyla evlendi.
19 Eylül 2019 Perşembe 21:00
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