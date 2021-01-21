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96 yaşındaki yayaya çapıp olay yerinden kaçtı

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Bağlıköy'de bugün saat 14.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Tremeşeli’ye araba çarptı.
96 yaşındaki yayaya çapıp olay yerinden kaçtı

Bağlıköy'de bugün saat 14.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Tremeşeli’ye araba çarptı.

Karabetça Caddesi üzerinde plakası meçhul araç sürücüsü yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Bağlıköy'de sakin Hüseyin Tremeşeli (E-96)'ye çapıp olay yerinden kaçtı. 

Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Tremeşeli’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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