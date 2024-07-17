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960 gündür ülkede kaçak... 4 zanlı mahkemede

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Lefkoşa’da devriye gezen Narkotik ekipleriyle Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, ülkede kaçak yaşam süren 4 kişiyi tespit ederek, tutukladı.
960 gündür ülkede kaçak... 4 zanlı mahkemede

Tutuklanan Chucwuemeka Francisco Oguejıofor, Uchenna Charles Uwaoma, Eberechukwu Augustine Uwaleke ve Alpha Sibanda mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Kemal Sekizler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı Şht. Turgut Fahri Sokaktaki bir apartman dairesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından yapılan operasyonda konu adreste ikamet eden Chucwuemeka Francisco Oguejıofor’un 29.11.2023 tarihinden itibaren toplam 230 gün, Uchenna Charles Uwaoma'nın ise 29.11.2023 tarihinden itibaren toplam 230 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.  Polis, Eberechukwu Augustine Uwaleke’nin de Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde devriye gezen Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29.11.2021 tarihinden itibaren toplam 960 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Alpha Sibanda’nın ise 16 Temmuz 2024 tarihinde saat 20.45'de Lefkoşa Ortaköy'de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolunda zanlının 29.11.2023 tarihinden itibaren KKTC'de 230 gündür ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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