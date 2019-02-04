97 yaşında model oldu!
Iris Apfel… O kendini ‘İhtiyar yıldız’ olarak tanıtsa da, moda dünyasında ‘Modanın nadir kuşu’ olarak biliniyor… Tüm servetini çantalara, kemerlere ve aksesuarlara yatırıyor. 98 yaşında bir moda ikonu ama o bunu kabul etmiyor, çünkü trendleri takip etmediğini söylüyor. Kıyafetleri yaklaşık 13 yıl önce müzede sergilendi. Zira müzelerde sergilenmeye layık bir gardıroba sahip… Stiliyle pek çok tasarımcıya ilham verdi.
Dünyanın en yaşlı moda ikonu Iris Apfel, en ünlü model ajanlarından IMG ile anlıştı. 97 yaşında modelliğe adım atan Apfel oldukça şaşkın ve heyecanlı..
04 Şubat 2019 Pazartesi 20:11
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