Iris Apfel… O kendini ‘İhtiyar yıldız’ olarak tanıtsa da, moda dünyasında ‘Modanın nadir kuşu’ olarak biliniyor… Tüm servetini çantalara, kemerlere ve aksesuarlara yatırıyor. 98 yaşında bir moda ikonu ama o bunu kabul etmiyor, çünkü trendleri takip etmediğini söylüyor. Kıyafetleri yaklaşık 13 yıl önce müzede sergilendi. Zira müzelerde sergilenmeye layık bir gardıroba sahip… Stiliyle pek çok tasarımcıya ilham verdi.