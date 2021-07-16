16 Temmuz 2021
"Toplam 20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.
9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97 kişi ise yerel vakadır.
27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1
Girne
Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4
Gazimağusa
Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2
İskele
Kumyalı-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1
Lefke
Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1
16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 97
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129
Toplam Vaka Sayısı: 9660
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4657
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 428
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 414
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2136
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.544
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