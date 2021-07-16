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97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi" 
97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

16 Temmuz 2021 

"Toplam 20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir. 

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97  kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5  kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4 


Gazimağusa 

Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2  

İskele 
Kumyalı-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1 


16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 97  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129 

Toplam Vaka Sayısı: 9660 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4657 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 428 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 414 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2136 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.544

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